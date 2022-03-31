基隆類普篩「每個人都要？」李秉穎幫解釋　點名年輕人一定要去

▲全台不少縣市傳出有確診者，而情況較為緊張的基隆也將執行類普篩。（圖／翻攝自基隆醫院臉書）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布在基隆實施「類普篩」，但對於其名詞定義，外界仍模糊不清。而衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則幫忙解釋，基本上不會強迫，全部人最好都進行快篩，最重要的是可能無症狀或輕症帶病毒的年輕人一定要執行，以保護長者。

陳時中昨在基隆宣布實施類普篩，指揮中心發言人莊人祥說明，基隆市府將針對基隆36萬人口提出計畫，由中央提供家用快篩，預計方案提出後一週內完成，但也坦言不太可能36萬人全篩。不過，「類普篩」的定義讓外界相當疑惑。李秉穎今（31）天一早接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，「其實我也不太知道定義，可能是沒有嚴格到要普篩的程度。」

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不過李秉穎仍說，家戶快篩基本上全部人都會，尤其以年輕人帶病毒可能是無症狀或輕症，因此傳染給易重症的高風險族群，為了保護長者，「年輕人要篩檢。」而清明連假則會有許多異鄉遊子返家掃墓，是否進入基隆就要自己先執行快篩？醫師則說「不用」，因為全台灣都有病毒，只是基隆情況較為嚴重。

李秉穎指出，現在較為緊張的理由就是因為破口很多，導致不明傳播鏈，可怕的點在於若傳染給上百人感染後才發現，就會重演去年5月的情況，每天增加幾百例，「基隆現在有這個危機」，所以才會選擇執行類普篩。

但這樣的緊張情勢要觀察多久才能解除？李秉穎也坦言，「不知道」，要看這波疫情規模有多大，因為去年萬華開始的疫情持續2、3個月後才趨緩，整體時間蠻久的。即便時空背景不同，現在大多數人都已經施打疫苗，但對於「防感染」這件事的保護力，並沒有像「防重症」的能力這麼好，所以無症狀感染及輕症感染者的比例增加仍有一定風險。