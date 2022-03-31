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基隆36.3萬人全面執行「類普篩」　王必勝強調：不會強制

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆疫情持續延燒，30日新增20人確診，繼海洋大學與二信中學後，南榮國中也有學生確診案例。對此，衛福部長陳時中30日下午前往基隆市政府，提出「類普篩」政策，希望能揪出社區潛在病例。而醫福會執行長王必勝31日也向媒體解釋相關政策，指出類普篩與普篩的最大差別在於使用家用快篩試劑，且不會強制民眾一定要篩。

▲▼王必勝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王必勝進一步解釋「類普篩」政策，強調不會強制民眾執行。（圖／記者郭世賢翻攝）

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陳時中30日指出，從近幾日基隆新增確診者的情形來看，基隆本土疫情情形恐怕早已蔓延多時，若繼續僅用社區篩檢站的方式，呼籲民眾進行採檢，恐怕仍會有部分警覺性不足的人沒有出來篩檢，而形成疫情黑數。

陳時中表示，對此基隆將全面執行「類普篩」政策，初步規畫基隆市36.3萬人全面需進行類普篩政策，由中央提供快篩試劑，建立基隆的普篩模式，希望能在第一時間圍堵住疫情，也讓未來其他地方能參考基隆模式，對未來防疫也有相當幫助。

王必勝31日接受媒體訪問時，也進一步解釋指出，類普篩的政策主要是以「快篩」取代「PCR」，但相關細節如發放、回收等政策，仍要與基隆市政府討論處理。

王必勝強調，以往台灣篩檢往往是根據疫調強制民眾一定要執行篩檢，但類普篩不會強制，不過會以特定族群為對象，沒有強制民眾一定要做，不過還是希望大家都能配合進行。

王必勝也表示，會提出類普篩的想法，主要是為因應Omicron病毒的特性，因此提出新的防疫措施，希望能加快防疫圍堵的腳步，但傳統方法還是很積極在做。而在快篩試劑的使用方法上，民眾是否會正確操作，如有檢驗出陽性檢體，應要如何安全回收，是否會衝擊基隆醫療現有量能，王必勝則回應，會進一步在和基隆市府討論，不過如有民眾被驗出PCR陽性確診，且為輕症患者，就是先送加強版集中檢疫所，不會衝擊到現有醫療量能。

他指出，現在看來，基隆的疫情有稍微收斂跡象，但Omicron病毒傳播速度真的太快，還是會擔心社區中沒有那麼多人出來篩檢，才會希望能以類普篩的方式，趕快找出社區隱藏病例。

他透露，類普篩的政策主要是取自桃機落地快篩的想法，目前快篩試劑也已相當普及，民眾可以自己操作，不用醫療人員就可以執行，成本相對也較能負擔，方便性也高，希望能試著推動看看，以家用快篩試劑作為取代。

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