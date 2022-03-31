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烏克蘭尋求安全保障　德國「已準備好」擔任保證國

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與烏克蘭總統通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄烏代表團29日在土耳其伊斯坦堡的停火談判中，俄羅斯承諾減少在基輔與切爾尼戈夫的軍事行動，烏克蘭則稱若西方等國家能提供類似北約集體防禦條款的安全保障，即願意成為中立國。對此，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，德國已經準備好擔任烏克蘭的安全保證國。

據路透報導，德國政府發言人海貝施翠（Steffen Hebestreit）於30日在柏林的一場例行記者會上透露，總理蕭茲已經在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的通電中表示，德國在擔任烏克蘭安全保證國方面「基本上」有意願。

不過，海貝施翠也表示，他不願推論蕭茲所說的安全保障的角色是否包含了軍事部分。此前，烏克蘭談判代表在第五輪停火談判中稱，願意「有條件」答應中立化，即烏克蘭不會加入外國軍隊的聯盟或駐紮基地。

先前有外媒分析，烏克蘭「加入北約」這個選項是該國憲法明定的基本國策，一旦澤倫斯基考慮讓烏克蘭成為中立國、同時放棄加入北約，則勢必得先完成修憲。然而，目前烏克蘭正處於遭俄羅斯侵略的「戰時狀態」，在實施戒嚴令或緊急狀態期間，不得修改憲法，可能要等停戰後才能實際通過。

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