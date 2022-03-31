中和公寓9人同棟染疫　醫揭「台灣獨有破口」抓不完

記者黃翊婷／綜合報導

新北市中和社區群聚案昨日（30日）再增6例相關確診病例，累計至今同棟公寓已有9人染疫。精神科醫師潘建志在臉書PO文表示，他還是覺得中和的案例與「管道間的空氣／氣溶膠傳染」有關，還有一個重點就是頂樓加蓋，這有可能會變成台灣獨有的防疫破口，但是這樣的違建太多了，根本抓不勝抓。

▲新北衛生局緊急在中和設立景福臨時機動篩檢站。（圖／記者許靖騏攝）

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指揮中心30日公布國內新增56例本土病例，其中有6例與新北市中和社區有關，主要為公寓住戶的非同住家人、洗腎診所接觸者以及同補習班者；另外還有一名資優班老師因為足跡重疊，加上出現症狀，經採檢後確診，目前學校已經匡列720人進行採檢。

▲中和社區群聚案相關圖。點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

中和社區群聚案中，有9名確診者是住在同一棟公寓。精神科醫師潘建志30日在臉書PO文中分析，中和社區群聚案共有6戶染疫，指揮官陳時中也說「怪怪的」，他認為這起案例還是與「管道間的空氣／氣溶膠傳染」有關，例如香港最近的BA.2疫情，也是從社宅大樓垂直空氣感染開始。

至於中和的案例，潘建志指出，其中還有一個台灣特色，就是頂樓加蓋，從衛星照片和Google街景圖來看，公寓的5樓被加蓋成為住戶，原本頂樓的管道間通風口就被封了起來，導致管道間不通風，如此一來，只要住戶中有人確診，洗澡、上廁所時病毒就會在公寓各戶之間飄來飄去。

潘建志感嘆，這個問題台灣許多老舊公寓都有，雖然頂樓加蓋是違建，但實在太多了，根本抓不勝抓，「現在，可能變成台灣獨有的防疫破口」，希望有關單位能協助改善。