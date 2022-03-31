疫情何時告一段落？　醫：全台灣人被病毒掃過一遍！完美

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，30日新增56例。小兒科醫師張博揚表示，他不負責任預測COVID何時在台告一段落，就是全體國民皆被Omicron或其他變種掃過一遍再說，「打完第三劑後抗體正處於高檔時，來個自然接觸感染，完美！」

張博揚在臉書說，純打疫苗的抗體沒幾個月就會迅速低落，唯有「疫苗+自然感染」的抗體濃度才能堅挺持久，病毒變種最有利的方向就是高傳播力與免疫逃脫性，讓感染的宿主死亡，並不會幫助它繁衍子孫。

▼根據疾管署最新資料，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.4%、第2劑78.28%、追加劑接種率49.69%。（圖／記者呂佳賢攝）

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張博揚指出，大部分被Omincron感染到的人都是無症狀或輕症，打完第三劑後抗體正處於高檔時，來個自然接觸感染，完美！此時不開國門，還要等3個月後抗體下降嗎？

指揮中心30日公布國內新增56例本土個案，不明傳播鏈也暴增到19條，而基隆疫情持續延燒，小吃店相關等確診個案已來到68案。指揮中心指揮官陳時中說，目前要全力防堵基隆疫情，並宣布將實施「類普篩」政策。

指揮中心發言人莊人祥說明，基隆市府將針對基隆36萬人口提出計畫，由中央提供家用快篩，預計方案提出後一周內完成。

▼張博揚發文。（圖／翻攝「張博揚小兒科診所」臉書）

