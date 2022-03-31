最擔心這變種　醫：還沒到「溫室中花朵」的台灣

記者陳俊宏／綜合報導

目前全球已確認Omicron亞變種有BA.1、BA.2、BA.3，指揮中心30日公布最新基因定序結果，樹林科技廠群聚檢驗出全新OmicronBA.2.3，為國內第22條Omicron傳播鏈。對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，「我不擔心BA.2.3耶，那只是分支，我比較擔心『BA.3』」，還沒到「溫室中花朵」的台灣。

「BA.2.3是啥？跟BA.2有什麼差別? 是不是更可怕。」姜冠宇在臉書說，國外剛好有研究於3/28刊登預印本，以三劑BNT為例，一個月後，針對BA.1、BA.2和 BA.3的中和抗體水平，比針對原始株的中和抗體水平，分別降低為「1/3.6」、「1/4.0」和「1/6.4」，BA.3比BA.1和BA.2更有效地逃避了血清中和，才是應密切監測。

▼姜冠宇分析，以3劑BNT為例，一個月後，針對BA.1、BA.2和BA.3的中和抗體水平。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

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姜冠宇指出，別的國家其實都是BA.1與BA.2的天下，是紅海，BA.3要再進去攪和，有點難，因為傳播力還是以前兩者為較強；但台灣是「溫室中的花朵」，都是所有變異株的藍海啊，所以到時發現BA.3才需要被高度注意。

姜冠宇提醒，不過，各位孩子們，變異株會讓我們該做的事，諸如接種疫苗、勤洗手、戴口罩，產生任何改變嗎？當然沒有，惟獨的差異是要觀察變異株會不會明顯逃脫免疫，逃脫2、3劑疫苗建立的免疫力（突破感染），和逃脫抗原快篩的檢測能力，這才是專家觀察變異株的要點，會隨時決定要不要再追加疫苗。

姜冠宇表示，至於變異株的傳播力，孫悟空也會想逃脫五指山，傳播力一山比一山高，本來就一定有的事，目前BA.2家族也沒有重症率明顯高於BA.1的證據，只有疫情失控、醫療量能崩潰的地方，才會反映出死亡率提高。

姜冠宇說，前往共存、適應病毒之路，切勿過度恐慌，跟出門看天氣一樣，如果當地有狀況，人流複雜的地方減少去，該做的做了，長輩疫苗都打了，問心無愧就好了啦。