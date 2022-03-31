類普篩36萬人阻斷Omicron　台大教授揭「要做到3重點」

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中30日宣布將針對基隆36萬人口實施類普篩。台大公衛教授詹長權認為，Omicron的傳播力比原始武漢株高3倍，想要透過類普篩阻斷傳播，就要做到3個重點，分別為篩檢一天內就要有結果、一週需要篩檢2至3次、民眾配合減少跨縣市活動以及聚會。

▲基隆將實施類普篩。（示意圖／記者李毓康攝）

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國內30日新增56例本土病例，其中19例在基隆，陳時中宣布將針對基隆36萬人口實施類普篩。指揮中心發言人莊人祥進一步說明，去年本土疫情是以社區篩檢、三級警戒措施限制民眾活動範圍，現在則希望在不限制民眾活動的情況下進行類普篩，達到當地篩檢，進一步釐清疫情集中區域的陽性率有多高，這項計畫會由中央提供家用快篩，預計一週內完成。

根據《聯合新聞網》報導，台大公衛教授詹長權分析，Omicron的傳播力比原始武漢株高3倍，抗體反應卻弱了40倍，若仰賴過去的精準疫調、匡列接觸者等方式，恐怕會來不及阻止病毒傳播，指揮中心這次快速應變是正確的，但想要阻斷傳播，還要做到3個重點，分別是篩檢一天內就要有結果、一週需要篩檢2至3次、民眾配合減少跨縣市活動以及聚會，這樣一來，類普篩的效果也會比較好。

▲基隆小吃店確診關聯。點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

精神科醫師沈政男則認為，台灣先前的防疫利器就是精準疫調與熱區篩檢，而普篩比較像是一種「地毯式搜索」，除非已經證明前者無效，否則兩種方式雙管齊下，可能會越理越亂；他指出，現在最需要解釋的是基隆與雙北的不明感染案例，基因定序已經說明至少有好幾條BA.2的傳播鏈同時進行，即境外案例在社區造成的多點滲漏，到處小開花，不是同一個感染源頭。

沈政男表示，若社區防疫手段不加嚴，例如內用與群聚規範都沒有調整，那即使這波疫情靠著疫調或普篩達到清零，接下來還是會有類似的群聚。