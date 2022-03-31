台大醫：基隆36萬人類普篩有點慢了　守住疫情兩大指標曝

記者黃翊婷／綜合報導

台灣昨日（30日）新增56例本土病例，其中有19例在基隆，衛福部長陳時中宣布將實施類普篩政策，基隆36萬人口要在一週內執行完成。台大兒童醫院長黃立民認為，雖然此時用普篩的方式來控制疫情是正確的，但要阻斷傳播鏈已經有點慢了，能否控制住這波疫情，要觀察兩大指標，分別是安養機構或長照中心是否有疫情、清明節連假和宗教遶境活動之後病例是否大量增加。

▲基隆將實施類普篩。（示意圖／記者李毓康攝）

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陳時中30日下午前往基隆市政府討論防疫措施，並表示基隆的疫情恐怕已經蔓延一段時間，只用社區篩檢站可能還有黑數無法被揪出，未來基隆將實施「類普篩」政策，由中央提供快篩試劑，希望能在第一時間圍堵疫情。

指揮中心發言人莊人祥進一步說明，基隆市政府將針對基隆36萬人口提出計畫，由中央提供家用快篩，預計會在方案提出後一週內完成。他解釋，去年本土疫情是以社區篩檢、三級警戒措施限制民眾活動範圍，現在則希望在不限制民眾活動的情況下進行類普篩，達到當地篩檢，進一步釐清疫情集中區域的陽性率有多高。

▲陳時中30日下午前往基隆市政府，討論相關疫情措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院長黃立民指出，類普篩就是普篩，差別在於篩檢範圍大小不同，此時用這個方法來控制疫情是正確的，但考量到Omicron傳播速度快，想要阻斷傳播鏈已經有點慢了，接下來國內的疫情可能不太好，確診個案會陸續增加，能否控制這波疫情，還要觀察兩大指標，分別是安養機構或長照中心是否有疫情、清明節連假和宗教遶境活動之後病例是否大量增加。

精神科醫師沈政男則認為，基隆確診者細究起來都有小吃店接觸史，真正無足跡關聯的社區篩檢確診率趨近於零，這代表基隆一般人口的染疫率也趨近於零，唯一的最大變數是小吃店客人會不會已經染疫了，卻還在社區裡趴趴走，類普篩或許就是為了找出這些人，但這個方式一來沒有強制性，二來準確度也是個問題，利弊如何，仍值得三思。

▼基隆疫情確診者關聯圖。點圖可放大。（圖／基隆市政府提供）