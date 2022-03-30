搭捷運抱15公斤2歲娃　媽嘆沒人讓座「什麼風氣！」網見1句話戰翻

▲一名媽媽抱小孩上捷運，發現沒人主動讓座，讓她非常心寒。（示意圖／記者林裕豐攝，與本文當事人無關）

網搜小組／閔文昱報導

搭乘大眾運輸工具是否讓座，每個人都有自己的一套標準。一名媽媽表示，她日前抱著約15公斤的2歲小孩搭捷運，結果一進車廂後卻發現座位全滿，且也沒有任何人讓位，最後才有一名年輕人起身請她去坐，不過「臉非常臭」，讓她直言「真的非常非常心寒」，文章一出，馬上引發網友論戰。

這名媽媽在臉書「爆怨公社」發文表示，她近日帶著2歲小孩要以捷運代步時，因小孩玩累了不肯睡嬰兒車，所以她只好單手抱著15公斤的小孩，另一隻手推車，還背著媽媽包，本以為進捷運後就可以解脫了，「結果我好不容易撐到捷運而且孩子已經因為我撐不住滑一半下來，我想應該可以有資格坐到一個位子吧！」

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▲原PO指出，她的小孩玩累了所以不肯睡嬰兒車。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不料當他們進到婦幼車箱後，卻發現車廂內位子全被坐滿，連博愛座也有4個像是學生和上班族的年輕人坐著滑手機，讓她不禁質疑「4個博愛座都是有需要的人嗎？其他非博愛座也坐滿滑手機的上班族，沒阿公阿嬤級的，我想，沒有博愛座也可以坐到一般坐位吧！結果沒半個人起來，我用發抖的手抱著小孩，還要防止推車影響其他人，就這樣站在那，沒人抬頭。」

原PO指出，當她快撐不住，想蹲下把小孩抱好時，「才終於一個年輕人臉非常臭的來叫我去坐…當然我還是謝謝她，至少相較其他默不吭聲甚至裝睡裝沒看到滑手機的人好了點是嗎？」另外，她還看到一名頭髮斑白，推著一台紙箱的老婆婆，站在車箱中靠著扶手發抖，然而全車卻依然沒動靜。

▲博愛座示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

原PO痛批，「博愛座不是給有需要的人嗎？難道整個車廂都是需要的人嗎？」、「這是什麼風氣？因為報導博愛座非老人的權力，反而被濫用每個人都覺得自己需要就不管真正需要的人嗎？」、「真的非常非常心寒，這是我們生活的地方。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「同感+1我小孩歡到要人抱不肯坐嬰兒推車在捷運裏真的很需要陌生人的幫助、讓位！」、「當媽媽辛苦了，帶著小孩大包小包真心累」、「都已經進入婦幼車廂，裡面的乘客應該要有禮讓的觀念」、「無奈！這是台灣最美的風景嗎？」、「都說是婦幼車廂了，學生是去佔什麼位置」。

不過也有人抱持不同意見，認為「讓座還要被你嫌，真的是超無言」、「如果真的需要就開口，沒人是應該讓座的吧」、「整篇我只有看到15公斤小孩要妳抱著睡？所以大家要因為妳的溺愛買單？」、「直接開口問一下不就好了，陌生人為什麼要懂你的需求啊」、「讓座還要被你嫌臉臭～真不知感恩」、「讓座還要被你嫌臉臭」。

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