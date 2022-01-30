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北市警局增設職務宿舍...盼當「誘因」　估3年內破800間

▲▼北市警局預計未來3年將職務宿舍提升至8百間。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局預計未來3年將職務宿舍提升至8百間。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局目前有2百多間職務宿舍，約可入住3百人，宿舍主要分散在雙北地區，主要分成家庭式、單身房2種，家庭是可以入住10年，單身房可以入住5年，是許多官警的首選。北市警局目前有286間職務宿舍，3年內將再擴編至8百間。

北市警局在除了松山、南港之外，其他10個行政區都有職務宿舍，另外新北市的泰山區也有職務宿舍供北市警局使用，但因為宿舍比房租便宜，所以往往一位難求，北市警局有鑒於此，為了增加「誘因」，希望警員到北市服務，也將擴編職務宿舍。

北市目前現行有286間職務宿舍，未來在3年內將增加至8百間，主要分成家庭式以及單身房，入住職務宿舍主要符合未申請優惠房貸，家庭式宿舍配偶或撫養父母、未成年子女，同時考量有無房產、眷口、考績及在台北市警局年資等。

單身房則是應為未婚、在桃園以北無自有房屋，同時考量內外勤、職務、考績及在北市警局年資等。目前正在整修的基河國宅24戶、社子派出所新建72戶宿舍都將完工。

未來3年還有延平北路五段、寧夏路或增建職務宿舍，另外老舊的中山分局中山二派出所也將動工興建，屆時也會增加職務宿舍，北市警宿舍可達八百餘間。

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