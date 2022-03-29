超商買飲料不慎「掉這一包」　女店員報警揪出拉K男

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局日前接獲線報，轄區內便利商店女店員在凌晨時分清潔迎賓地毯時，發現地上夾鏈袋裝有不明粉末，事後報警處理；警方到場後發現竟有毒品k他命反應，立刻調閱監視器展開追查，事後通知該名男子到案說明，男子也坦承毒品是自己所有。

警方調查，28歲黃姓男子日前前往延平南路上的一家超商購物，進門時不慎將一包夾鏈袋遺落在門口的地毯上，蔡姓女店員在凌晨時分清掃店內環境時，發現裡面有不明粉末，立刻通知警方到場，經檢驗竟含有k他命反應。

▲男子在超商遺落毒品，被店員清潔時(紅圈)發現，警方調閱監視器通知男子到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方立刻調閱監視器，鎖定28歲的黃姓男子所遺落，立刻追查嫌犯所搭乘的車輛，事後通知黃男到案。黃男坦承因為平時就有吸食k他命的習慣，當天是路過進去買飲料，因為精神恍惚，所以不慎將毒品遺落在超商門口。

▲毒品(紅圈)遺落的超商離北市警局僅270公尺左右，引起轄區派出所高度關注。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，該超商距離北市警局僅270公尺左右，所以也引起轄區派出所高度關注，最後順利將人逮捕，事後警方依照規定將黃姓男子依毒品罪嫌函送。

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