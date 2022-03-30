封區不封港　上海全力保障貨櫃進出口

記者趙禕/上海報導

隨著中國大陸這一波疫情的升溫，大陸最重要的進出口口岸上海也受到嚴重衝擊，上海從3月28日開始實施分區封控後，貨櫃進出碼頭都受到很大的影響，連帶也影響眾多製造業工廠生產。不過上海港及部份物流企業仍然在一邊全力配合防控疫情，一邊儘可能努力作業，為上海承載起全國經濟社會發展的重要功能。

從三月份開始，上海新冠肺炎確診和無症狀感染者人數逐日攀升，但是直到3月28日才開始實施大範圍的分區封控，上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡就在疫情發布會上表示：「上海不僅僅是上海人民自己的上海，上海這個城市還在全國經濟社會發展當中承載發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響。如果上海這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟。」

所以儘管全球最大的貨櫃出口港上海洋山深水港及外高橋港碼頭都在首輪被封控的浦東地區，但是仍然把貨櫃卡車視同生活保障、城市運行的相關車輛，憑貨櫃車司機的48小時內檢酸檢測陰性證明和電子設備交接單，允許貨櫃卡車通行。上海市道路運輸事業發展中心設立了5個核酸檢測便民採集點供貨櫃車司機做核酸檢測；另外在貨櫃堆場集中的高橋產業點也設置臨時核酸檢測採集點，供附近堆場作業人員就近做核酸檢測。上港集團發佈告客戶書表示，「除受極端惡劣天氣影響外，全港各生產單位保持24小時作業。」

▲上海市允許貨櫃車在封控期間進出港口作業。（圖／翻攝自網路）

▼高橋產業點臨時核酸檢測採集點。（圖／高橋鎮政府提供）

不過由於上海從發佈分區封控到開始實施的時間非常緊迫，部份容許貨櫃車往來浦東和浦西的隧道又趕在實施分區封控前就禁止通行了，使得很多在浦東、浦南等先行實施封控區域裡的物流企業來不及安排人員值班，不得不停止作業。所有貨櫃車被迫集中到上海物流、上港外運、東森堆場、東華堆場、德威堆場、康芸集運等部份原本就24小時營運、或臨時加派人員緊急趕回的貨櫃堆場作業，這些物流企業前的道路這兩天都出現日夜貨櫃車大排長龍的景象。雖然這次上海浦東封控期間並沒有停止港口作業，但是碼頭操作效率難免受到影響。

▲只有少數位在浦東、浦南封控區域裡的物流企業還能維持作業。（圖／記者趙禕攝）



▲▼仍在維持營運的貨櫃堆場附近道路，貨櫃車輛日夜大排長龍。（圖／記者趙禕攝）

上海是電子代工、晶圓代工、封測、電動車生產重鎮，包括和碩、台積電、中芯國際、日月光、特斯拉等企業在上海都有工廠，加上又是主要進出口海港，一旦全城封停，半導體、電子代工、電動車等產業將面臨出貨挑戰。據大陸媒體報導，主要以8英寸晶圓代工為主的台積電松江廠已表示會遵照當地官方防疫措施，目前不影響生產；中芯國際目前生產運營正常，會盡全力做好防疫抗疫方面的工作；特斯拉上海廠28日開始停工，特斯拉上海廠是美國以外第一家超級工廠，生產的電動車不但供應其全球第二大的中國市場，也出口到歐洲和亞洲其他地區。