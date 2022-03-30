眼花撩亂！全台縣市確診足跡一次看

▲本土疫情爆增，各縣市都出現確診足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者張鈜閔／綜合報導

疫情多點開花！中央流行疫情指揮中心今(30日)公布國內新增56例本土個案，不明傳播鏈暴增19條，各縣市確診足跡看得令人眼花撩亂，《ETtoday新聞雲》整理今日各縣市足跡，今共有12縣市公布確診足跡，不斷更新如下：

【台北市】

台北市今新增4例本土確診，衛生局公布5張足跡圖，包括台灣銀行館前分行的懷孕櫃員(案23063)、新北市汐止婦人(案23023)、新北中和某社區個案(案23030)、案23184和案23070等。

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▲北市0330確診者足跡。（圖／北市府提供）

【新北市】

新北市今新增17例個案，衛生局下午公布公共場所足跡，涵蓋711、全家、全聯、大潤發、家樂福、美廉社等多個地點。

▲新北市府公布最新確診者足跡。（圖／新北市府提供）

【基隆市】

基隆市今新增20人確診，基隆市長林右昌公布足跡消息，包含新豐麥當勞、World Gym、新富貴佳人酒店、三兄弟豆花與野花香卡拉OK等地。

▲基隆0330足跡。（圖／基隆市政府提供）

【桃園市】

桃園今新增9例本土個案，6例大廠電廠相關、以及3例獨立個案，市府公布相關足跡，包含家樂福、SPA三溫暖、郵局、全聯等，提醒民眾注意。

▲桃園0330足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

【新竹市】

新竹市今日新增3名本土個案，市長林智堅公布詳細疫情資訊，相關足跡包含拿坡里、小蒙牛等。

▲新竹0330確診足跡。（圖／翻攝臉書）

【台中市】

台中今無新增確診者但傳出高雄服役海軍等3名確診者到台中參加婚宴。市政府公布相關足跡，3人到「網美餐廳」參加喜宴，入住林酒店、文旅台中鳥日子，以及到一中商圈好樂迪三民店夜唱。

▲台中市公布0330確診足跡。（圖／記者游瓊華攝）

【南投縣】

台東67歲婦女確診，她曾於3月25日至27日參加台東初鹿協天府進香活動，再南投有足跡史，稍早縣府也公布其相關足跡。

▲南投縣府公布相關足跡。（圖／翻攝縣府官網）

【台南市】

台南今日沒有新增本土確診個案，台東縣60多歲女性COVID-19本土個案23083，因參加初鹿協天府進香活動，26、27日前往台南市南鯤鯓代天府，市府公布相關足跡。

▲台東本土個案在台南的足跡公布。（圖／記者林悅翻攝）

【高雄市】

高雄市今新增1例本土個案，另有1外縣市確診者足跡公布。基隆市確診個案23277於3月28日搭乘高鐵0165車次，座位為第4車廂10A，23：05抵達高雄。

▲高雄公布今日足跡。（圖／高雄市政府）

【屏東縣】

屏東縣府今公佈台東縣一名確診者案號「23083」屏東足跡，其曾於3月25日至27日隨進香團遊覽車至屏東，目前相關足跡場所已完成清消作業。

▲屏東縣公布今日確診足跡。（圖／記者陳崑福翻攝）

【台東縣】

台東縣今日新增2名本土個案，縣府公布相關足跡，包含台鐵411車次、432車次、全家、圖書館等。

▲台東0330足跡。（圖／翻攝臉書）

【宜蘭縣】

宜蘭縣府指出，2例來自桃園的舞蹈老師確診個案，每週都會到羅東國中教課，為確保安全，羅東國中即日起停課10天，並公布相關足跡。

▲宜蘭0330確診足跡。（圖／記者游芳男翻攝）