搭全球最高自由落體！14歲少年慘遭「高空甩出」...墜地慘死

▲少年桑普森直接從高空墜地慘死。（翻攝推特影片）
圖文／鏡週刊
美國佛州奧蘭多（Orlando）的「ICON PARK」遊樂園發生死亡意外！一名來自密蘇里州的14歲少年桑普森（Tyre Sampson），近日和友人前往當地度假，不料他在搭乘全球最高的自由落體時，竟意外在遊樂設施高速墜落下被甩出去，直接從高空墜地慘死。
綜合外媒報導，桑普森於24日晚間前往「ICON PARK」遊樂園，與朋友一同搭乘131公尺高的自由落體設施，該設施以時速120km/h快速下墜，不料桑普森竟被甩出座椅，直接高速墜地慘死，而從其他遊客曝光的影片中，桑普森在坐上設施時，身上的安全桿疑似沒鎖緊。
▲從其他遊客曝光的影片中，桑普森在坐上設施時，身上的安全桿疑似沒鎖緊。（翻攝推特）
工作人員見狀後，急忙停止設施並上前查看桑普森的狀況，其中現場一名員工也不斷質問負責控制機器的人員，設施啟動前是否有檢查安全扣，但該名人員卻堅稱自己有檢查。其實，有一名女遊客曾在設施啟動前，擔心詢問工作人員除了固定桿外，是否還有其他安全帶裝置？當時工作人員則回覆「沒有」，便啟動自由落體設施。
目前警方正在調查桑普森滑出座位的詳細原因，而該設施所屬公司總監也表示，會全力配合警方調查。然而，這並非「ICON PARK」遊樂園第一次發生死亡意外，該遊樂園的一名員工曾於2020年9月14日進行雲霄飛車安全檢查過程中，不幸意外墜落身亡。
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