搭全球最高自由落體！14歲少年慘遭「高空甩出」...墜地慘死

▲少年桑普森直接從高空墜地慘死。（翻攝推特影片）

圖文／鏡週刊

美國佛州奧蘭多（Orlando）的「ICON PARK」遊樂園發生死亡意外！一名來自密蘇里州的14歲少年桑普森（Tyre Sampson），近日和友人前往當地度假，不料他在搭乘全球最高的自由落體時，竟意外在遊樂設施高速墜落下被甩出去，直接從高空墜地慘死。

綜合外媒報導，桑普森於24日晚間前往「ICON PARK」遊樂園，與朋友一同搭乘131公尺高的自由落體設施，該設施以時速120km/h快速下墜，不料桑普森竟被甩出座椅，直接高速墜地慘死，而從其他遊客曝光的影片中，桑普森在坐上設施時，身上的安全桿疑似沒鎖緊。