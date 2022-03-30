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陸踢爆「口剝蠶豆」噁拚腳踩酸菜　老闆娘竟回：生意太好被忌妒

中國雲南爆出有工人用嘴剝蠶豆皮。（翻攝自澎湃新聞微博）

文／鏡週刊

中國官媒《央視》本月中才爆出有食品加工業者製作酸菜的過程相當骯髒不衛生，使用爛菜丟在地面上以赤腳踩踏，合作業者「康師傅」緊急將相關產品下架回收。不料近日再有中國媒體報導，雲南省昆明市某農村有一家農副產品加工廠，裡面竟是由工人用嘴剝蠶豆皮，還辯稱是生意太好才被檢舉，讓前來稽查的執法人員痛批「噁心得很！」

繼發生在杭州的腳踩酸菜事件後，中國雲南也爆出食安問題。《澎湃新聞》報導，近日雲南昆明的雲山村有一處農副產品的加工廠，裡頭的工人竟是用嘴巴在剝去蠶豆的皮。見記者和市場監管所的執法人員前來查訪，工人也不以為意，繼續用嘴巴剝蠶豆，直到執法人員制止才停口。

該加工廠的負責人回到現場時，表示這些蠶豆剝好之後會送到批發市場進行批發，記者問她「這樣用嘴剝的你會吃嗎？」沒想到負責人竟試圖否認：「不不、沒用嘴剝，我和她們說的。」

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執法人員搜出的蠶豆上還看得到疑似牙齒咬過的痕跡。（翻攝自澎湃新聞微博）

執法人員質問業者，如果沒有人檢舉的話，這些用嘴巴剝的蠶豆是不是就流到市面上去了？業者則大言不慚地說旁邊還有很多家，「你就舉報，歡迎你舉報」，甚至還辯稱是自己生意太好被同行嫉妒，才因此被檢舉，這樣的說法讓執法人員不禁痛罵「噁心得很！」

據報導，這家副產品加工廠是按剝殼秤重來計算工資，工人們為了增加收入所以用嘴剝殼。執法人員也要求所有工人和負責人出示相關健康證件，但沒人拿得出來。

業者辯稱是同行看她生意太好才眼紅檢舉的。（翻攝自澎湃新聞微博）

執法人員在現場查獲10多盆已經剝好的蠶豆，其中有一些甚至還看得到疑似牙齒咬過的痕跡。加上從冷凍庫搜出來的，準備送往批發市場的問題蠶豆共高達198.4公斤，執法人員表示將會進行封存並就地銷毀以避免流入市面，也要求負責人做筆錄並進行教育，要求簽下保證書，未來工廠不得再發生類似情況。

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