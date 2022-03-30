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機密草案外流！索羅門傳允許「中國駐軍」　總理否認：沒有被施壓

▲▼索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與外交部長2019年前往北京，和中方代表一同進行簽署建交文件。（圖／路透）

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與外交部長2019年前往北京，和中方代表一同進行簽署建交文件。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

前台灣友邦「索羅門群島」（Solomon Islands）日前和中國官方簽署警務合作協議，當時有匿名官員揭露，另一份「涉及軍方」的安全協議也已經送交議會商討，引發紐、澳質疑中國是否將在當地建立軍事基地。對此，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）出面否認這項傳聞，但拒絕透露細節。

具重要戰略地位的南太平洋島國「索羅門群島」於2019年9月宣布與台灣斷絕長達36年的外交關係並與中國建交，而本月25日網路上卻流出一份索羅門群島將與中國簽訂的一份諒解備忘錄，協議草案提到當局將允許中國解放軍和軍艦進入該國。

據《美國之音》報導，索羅門總理蘇嘉瓦瑞29日表示，「我們沒有受到來自新朋友的壓力，也根本沒有打算邀請中國在此建立軍事基地。」他表示，被外流的與中國簽署的文件只是一份草案，但他並不打算透露目前正在討論的具體安全協議內容。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在前一天表示，對於索羅門群島與中國擬議的安全合作協議「嚴重憂慮」。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在26日做出類似表態。索羅門官員表示，政府正在尋求對外安全關係的多樣化。不過，總理蘇嘉瓦瑞聲稱，索羅門不打算加入任何地緣政治的權力鬥爭，也不會選邊站。

前友邦索羅門群島　有望與中國展開「涉及軍事」的安全合作

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