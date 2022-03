美網紅出價8.6億！　讓威爾史密斯「上拳擊擂台」分出巴掌勝負

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上,突然上台給了克里斯洛克一巴掌。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

威爾史密斯(Will Smith)奧斯卡頒獎典禮上狠甩克里斯洛克(Chris Rock)一巴掌,引發軒然大波,而美國拳擊網紅「小保羅」傑克(Jake Paul)表示,他願意給兩人各1500萬美元(約台幣4.3億元),讓他們走上擂台分出勝負。

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2