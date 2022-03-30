金凱瑞斥「好萊塢沒骨氣」：是我就和威爾史密斯求償2億美元

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，上台給克里斯洛克一巴掌。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮掌摑克里斯洛克（Chris Rock），震驚全球，各界對於他的行為也有正反兩面說法，喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）則對現場替他歡呼的觀眾感到噁心，「好萊塢就是一群沒骨氣的人」。

根據《紐約時報》報導，金凱瑞在宣傳新片《音速小子2》時，被問及對威爾史密斯打人的看法，他直言當時保全應該直接將威爾帶出場，而且如果被打的是他，「我會在隔天宣布求償2億美元（約57億台幣）」，因為那段影片會永遠存在，造成持續很久的羞辱。

▲金凱瑞、威爾史密斯。（圖／翻攝自Instagram／Jim Carrey、Will Smith）



金凱瑞認為，克里斯洛克沒有追究只是不想鬧大，而部分觀眾在威爾衝上台打人後起立歡呼，他感到相當反感，「這件事真的讓人看清我們（好萊塢）不再是最酷的俱樂部」，「沒人有權利走上台對某人揮拳，但你想在座位上叫罵、在推特發文，都沒人管得了」。

金凱瑞提到，威爾會給出那個巴掌，是因為有事情讓他內心感到沮喪，「我不討厭威爾史密斯，但那不是一個好的時刻，它讓當天每個得獎者的光榮蒙上一層灰，真的很自私」。