大馬歌手丘沁偉被起訴　男密友控「製作唱片+父喪應急」騙20萬

▲馬來西亞籍歌手丘沁偉涉嫌以製作唱片、父喪等理由，向男密友詐騙約20萬元遭起訴。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松／台北報導

大馬歌手丘沁偉近年因與多名男性友人發生財務、猥褻糾紛登上新聞，先前有名陳姓前男友指控，丘多次以編曲製作唱片、父親過世需要喪葬費等理由，詐騙約20萬元，檢察官一度依全案處民事借貸糾紛等理由，處分不起訴，經高檢署再議發回重新調查，丘始終拿不出證據證明款項用途，台北地檢署28日依詐欺罪起訴丘男。

自稱「暖聲熊男」的丘沁偉2009年從馬來西亞來台念大學，《我們回家，好嗎》一曲在網路爆紅，2016年間，丘以要製作專輯《病患》為由，四處向人借款，也曾與前台北市議員楊實秋獨子楊澤祖合作網站，結果因為專輯遲未發行，陸續被借款人控告詐欺，楊也指控邱涉嫌餵毒、強制猥褻等多項罪名。

其中，陳姓前男友提告指控，丘沁偉在2017年間，陸續以要和香港樂團簽約缺保證金，資助編曲製作唱片，以及父親過世需要喪葬費等理由，向陳男借了約20萬元，但這些錢都去向不明，也都沒還錢，疑似巧立名目詐騙。

▲前北市議員之子楊澤祖指控丘沁偉強制猥褻案已經由檢察官處分不起訴。（圖／資料照）

丘沁偉挨告後遲不出面，遭通緝到案才解釋自己有「人群恐懼症」，所以不敢出庭，台北地檢署首度調查後認為，丘、陳間的財務糾紛應屬私人情誼的借貸關係，以罪嫌不足等理由，2021年2月間處分不起訴。

陳男不服提起再議，或高檢署發回續查，這次丘沁偉又搞消失，再次遭緝捕到案後，向檢察官表示，可以提供證據證明，借來的錢都有照原先規畫支出，卻始終沒有提出相關事證，反而是陳男有2人完整對話紀錄可供參考，檢察官因此認為丘沁偉涉嫌以詐術行騙，依詐欺罪起訴。

另外邱姓男子也指控，丘沁偉在2019年間騙走25萬元，不過因士林地檢署查出丘有斷斷續續還錢等理由，先前已經處分處分不起訴；至於楊澤祖控告強制猥褻等多項罪名部分，因事證不足，士檢在2021年8月間，只起訴丘涉嫌施用毒品、以及上網謾罵誹謗楊澤祖2罪，正由法院審理中。