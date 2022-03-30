差別在這裡！酒駕重罰3／31實施　清水警短片宣導簡單易懂

記者鄧木卿／台中報導

道路交通管理處罰條例第35條1月28日修正公布後，行政院命令3月31日正式實施，台中市清水警分局製作酒駕宣導短片，明列8項加重法條，簡單易懂，提醒駕駛人勿酒駕、酒後找代駕或指定駕駛觀念，警方也會強力取締酒駕。

▲酒駕重罰明天實施，清水警方製作8項新法宣導，讓民眾易懂易讀。（圖／清水分局提供）

清水警分局製作短片，說明新增的8項重罰法條：

1，酒（毒）駕、拒絕酒測再犯累積期限從5年延長至10年。

2，10年內2次酒駕的累犯，得公布其姓名、照片及違法事實。

3，酒駕同乘者連坐罰，罰鍰由原本6百元以上至3千元以下，提高至6千元以上至1萬5千元以下。

4，租賃車業者已告知酒駕處罰規定，駕駛仍違規酒駕，依酒駕規定處罰再加重2分之1。

5，酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照2年，肇事致人重傷或死亡，沒入車輛。

6，酒駕重考駕照，登記配備有酒精鎖的汽車，才能領駕照，不依規定駕駛具有酒精鎖的汽車，罰鍰自6千以上1萬2千元以下，提高至6萬以上至12萬以下。

7，駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測者處罰。

8，車輛所有人明知駕駛人喝酒或吸毒，不予禁止駕駛，吊扣該車牌照期間由3個月改為2年。

清水警分局長游永中表示，警方將針對易發生酒駕肇事地點，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，高強度取締酒駕，更要求日常巡邏警力加強攔檢盤查蒐證，取締酒駕已成為常態性勤務，以維護用路人交通安全，降低酒駕肇事發生。