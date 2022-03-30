獨／維修費破20萬！「百萬凱旋」遭阿婆擊落　他搖頭：難求償了

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

一位23歳的陳姓騎士昨天特地從台北南下高雄入手Triumph（凱旋）「Speed Triple RS」重機，沒想到買不到24小時，就跟一位阿婆發生擦撞。車行老闆接獲消息後趕到現場協助處理，由於該重機是進口車，初估維修費會破20萬，一看到違規的是88歲阿婆，搖頭嘆說，這難求償了。

▲台北男衝高雄入手「夢幻重機」，買不到24小時慘撞鬼切阿婆崩潰。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼這台Triumph（凱旋）「Speed Triple RS」重機，全新價格將近百萬，遭撞後多處零件受損。（圖／記者吳世龍攝）

這名23歲的陳姓車主是台北人，昨天特地南下高雄入手他的夢幻逸品重機Triumph（凱旋）「Speed Triple RS」。今早才剛騎著新入手的重機從飯店離開，沿著七賢路直行時，不料有一位88歲的陳姓阿婆騎機車逆向從對向車道直接鬼切穿越，他煞車不及撞上。

▲▼重機遭撞後多處零件受損，初估維修費會破20萬元。（圖／記者吳世龍攝）

車行老闆接獲消息後，趕到現場協助騎士處理後續，他表示，該台重機全新價格接近百萬，昨天才以二手價60幾萬元賣出給陳男，他昨天下來就直接付款，沒有討價還價，很阿莎力付錢。由於車子是進口車，各種零件要維修都要進口，初步查看，輪框、後照鏡、液晶顯示器、玻璃纖維車殼等都有受損。

▲維修費破20萬！「百萬凱旋」遭88歲阿婆擊落，車行搖頭：難求償了。（圖／記者吳世龍攝）

車行老闆說，該台車後照鏡破掉，維修就要8000元，而液晶儀表板更是要7萬多元，整體維修費預估會破20萬元。但得知是與88歲的阿婆發生擦撞，連老闆也搖頭嘆氣，這下難求償了。

▲▼陳男入手百萬重機還不到一天，在路上就遇到鬼切阿婆撞車，讓他相當崩潰。（圖／記者吳世龍攝）

警方指出，今早8點45分獲報，在前金區七賢二路發生大型重機與普重機車碰撞車禍，經前金所員警到場查處，23歲陳男騎乘大型重機車由七賢二路西往東行駛不慎擦撞到前方同向欲違規跨越雙黃線的88歲陳姓重機車騎士。

雙方倒地後由救護車送往大同醫院診治，均無生命危險（陳女右腳骨折、額頭、左手；陳男雙手、臀部受傷。）雙方均送大同醫院，2方皆無酒駕情事。至於詳細肇事原因及責任，待進一步分析鑑定。