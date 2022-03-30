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5.2萬款App爆資安風險　外媒：上億用戶恐遭俄羅斯監控

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲外媒發現俄羅斯開發工具將會將資料回傳俄國當局。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳俐穎／綜合報導

烏俄戰爭持續，而除了實際上的交戰外，資訊戰也是重要的一環，根據《金融時報》報導，俄羅斯科技公司所提供的開發工具會將資訊回傳給俄羅斯，影響手機高達上億台。

這家俄羅斯科技公司名為 Yandex 提供「AppMetrica」工具，可以讓開發者撰寫手機上的應用程式，包含iOS與安卓系統，目前有5.2萬款App使用，包含遊戲、通訊軟體等等，不過其中有7款專門針對烏克蘭用戶的VPN軟體。

目前「AppMetrica」累積下載了1億次，研究員 Zach Edwards 指出， AppMetrica 會收集使用者數據，之後會回傳至俄羅斯當地的伺服器，擔心這種方式會熱俄羅斯政府取得數據，進行監控。軟體工程師 Cher Scarlett 提到，由於俄羅斯當地的法律規範，Yandex 被迫把資料交給俄羅斯政府。

Yandex 官方表示，的確有收集裝置、網路、IP 地址等資料，但資訊內容有限，並無法清晰的辨別個別用戶。烏俄戰爭開始後，目前有許多App已經將「AppMetrica」從程式中移除。

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