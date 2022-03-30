烏克蘭朝「俄軍營」發射炮擊！4俄士兵受傷　火光炸裂畫面曝

▲烏軍疑似首度成功炮擊俄軍軍營。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯在俄烏最新一輪談判中承諾，將大幅減少在基輔周圍的軍事行動與攻擊火力，沒想到稍早俄媒報導，俄軍設置在邊境的軍營遭到烏軍砲彈攻擊，導致至少4名士兵受傷。而這也被認為是烏克蘭首度對俄軍進行「反擊」。

根據俄羅斯官媒《塔斯社》報導，俄羅斯西南城市貝爾哥羅德（Belgorod）郊外村落的一個臨時軍營，遭到疑似烏克蘭的導彈擊中。該俄軍軍營位於俄烏邊界，距離烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）僅40英里（約64.3公里）。

Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.



The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

當地首長格拉斯夫（Vyacheslav Gladkov）聲稱，這場攻擊並未造成人員傷亡，不過一名緊急救難人員透露，共有4名俄羅斯士兵受傷。

《塔斯社》稱，該起爆炸的炮彈是從烏克蘭發射，如果炮彈的來源得到證實，這將會是烏克蘭首次成功襲擊俄羅斯境內的軍事目標，同時也造成士兵受傷。《塔斯社》上週曾報導，有一枚來自烏克蘭的炮彈在同一地區爆炸，造成2男受傷，但是並沒有軍事目標受到波及。

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