嗆爆俄軍「去你X的」就是他！烏克蘭蛇島士兵霸氣回歸　獲榮譽勳章

"An author of the legendary phrase about the "Russian warship", border guard Roman Hrybov came back from the capture to his native Cherkasy Region," a head of the Cherkasy region administration reported 由 Kyiv Post 發佈於 2022年3月29日 星期二

記者吳美依／綜合報導

俄軍2月24日攻打位於黑海的蛇島（Zmiinyi），駐守烏克蘭士兵不願投降，還怒嗆敵方「去你X的」，島上部隊一度傳出全數陣亡，後來證實被俄軍俘虜，而當初對俄軍飆罵髒話的士兵赫里博夫（Roman Hrybov）如今已經獲釋，回到家鄉切爾卡瑟州（Cherkasy），並於29日獲頒公民榮譽勳章。

▲赫里博夫（Roman Hrybov）返鄉接受頒獎。（圖／翻攝推特）

切爾卡瑟州政府官方釋出一段影片，赫里博夫身穿橄欖綠軍裝，蓄著軍人樣式鬍鬚，感激接受勳章，「我想要對烏克蘭人的支持表達由衷感激。我們強烈感受到這份支持，而且它也一直激勵著我們。」州長塔布魯茲（Igor Taburets）也表示，「最重要的是，他活下來了……他將成為我們烏克蘭人及切爾卡瑟人的典範。」

▲赫里博夫與州長（左）握手致意。（圖／翻攝烏克蘭國防部推特）



蛇島士兵頑強抵抗的故事，在國際上引發熱烈討論，甚至成為烏克蘭的愛國象徵。根據流出音檔，俄羅斯軍官當時向烏軍喊話，「這是一艘俄羅斯軍艦。我建議你們即刻放下武器投降，避免流血與不必要的事故，否則我們將會開火。」但烏克蘭士兵沒有臨陣脫逃，更直接回嗆髒話，「俄羅斯戰艦，去你X的」。

由於俄軍戰艦瘋狂轟炸蛇島，加上無法聯繫，一度誤傳蛇島駐軍全員陣亡，但烏克蘭海軍2月28日已證實，82名士兵全都活得好好的，只是遭到俄軍俘虜，而該部隊3月25日也在一次換俘中獲釋。