▲前桃園議長之子吳家靖，登記國民黨桃園區市議員參選。（圖／徐正吉提供）



記者楊淑媛／桃園報導



2022桃園市議員選舉，國民黨桃園市黨部受理黨籍市議員參選人領表及登記，前議長吳振寰之子吳家靖，於29日青年節由前縣長吳志揚、桃園區多位里長以及青工會會長黃天送等人陪同，辦理黨內參選登記。吳家靖發表參選抱負表示，其座右銘就是「對桃園好的事，要馬上做」，並以「桃園再加靖(勁)」為訴求，期桃園更好。

吳家靖說，桃園市升格是前縣長吳志揚任內大力推動，然他有感於升格為直轄市迄今已邁入第8年的桃園市，每年編列執行的預算超過千億，然而，桃園市的各項建設竟停滯落後，身為土生土長的桃園人，有責任為桃園區的建設擔起更重要責任！

對於從政的啟蒙恩師立法委員萬美玲的銘言「孩子的未來，你我的希望」，吳家靖表示，他目前擔任東門國小家長會長，未來當選後會繼續承襲萬委員對教育政策的用心；同時他有肯定蘇家明市議員，於時任縣府時代的桃園市長任內把桃園土地公文化做得盡善盡美，未來將是其監督市府及學習的好榜樣。

陪同吳家靖辦理黨內參選登記的前桃園縣長吳志揚，也以宗長身份鼓勵吳家靖要更認真爭取市民支持進到市議會，為市民權益把關，強力監督市府政府效能「再加勁」，桃園建設「再加勁」！