留義台生「被交流」改國籍！中國教授：台灣不是國家　校方要查了

▲一名中國籍教授與台灣留學生「交流」的畫面引發瘋傳。（圖／翻攝自推特，下同）
記者閔文昱／綜合報導
義大利米蘭理工大學一名中國教授，日前因發現台灣王姓留學生在自己論文的國家、城市註明為「台北，台灣」，因此特別與他展開「交流」，表示「台灣屬於中國，整個歐盟也都不承認台灣是國家」，並強調自己並非是在霸凌他，與論文成績無關也無關，但王同學最終還是因感受到壓力，於是把文中內容改為「台北，中國」。為此，校方回應將展開調查。
據了解，米蘭理工大學建築專業課教授陳蓁（Zhen Chen），日前與王姓留學生的這段「交流」在網路上曝光後，馬上引發熱議。只見他在影片中表示，他注意到王同學在論文的國籍上寫的是「台北，台灣」，因此糾正他「台灣屬於中國，全世界多數國家和歐盟政府，包括義大利，都不認可台灣是一個國家。」
陳蓁還指出，在中華民國的憲法裡，台灣也只是一個省，即使年輕一代的兩岸人民因教育不同，而有很大的分歧，但不論是在歐盟或是中華民國憲法，台灣都不是一個國家的名稱，「你們800多萬票也不敢修改憲法（蔡英文2020年總統大選得票數）」。他還稱，不久後的未來兩岸會發生劇烈改變，到時王同學可能得經歷一段很長的認同重塑過程。
影片最後，陳蓁強調，自己並不是在霸凌王同學，此事與論文、成績也都無關，「但身為中國人，我必須說出來，我想跟你是交流，做為一個人和人之間的交流，」而下次王同學要怎麼寫，也是他的自由，不會因一個人而影響整組成績。據悉，王同學最終還是迫於壓力，將論文他來自的地方改為「台北，中國」。
跟據義媒《Today .it》報導，記者連繫到米蘭理工大學校方，對方表示，目前已經啟動了內部調查，以確認該教授是否符合學校規範。根據米蘭理工大學校規，該校禁止所有類型的直接和間接歧視，包括對性別、種族或民族血統、性取向、宗教或信仰、個人或政治觀點、能力、社會條件和年齡的歧視等。
至於陳蓁則表示，他不接受該媒體要求澄清此案的要求。
米兰理工大学中国背景老师用中文威胁台湾学生将作业自述背景国籍由台湾改为中国。 pic.twitter.com/xk7Davahdz— Wu Lebao (@MerlotN) March 24, 2022
讀者迴響