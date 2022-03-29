留義台生「被交流」改國籍！中國教授：台灣不是國家　校方要查了

▲一名中國籍教授與台灣留學生「交流」的畫面引發瘋傳。（圖／翻攝自推特，下同）

記者閔文昱／綜合報導

義大利米蘭理工大學一名中國教授，日前因發現台灣王姓留學生在自己論文的國家、城市註明為「台北，台灣」，因此特別與他展開「交流」，表示「台灣屬於中國，整個歐盟也都不承認台灣是國家」，並強調自己並非是在霸凌他，與論文成績無關也無關，但王同學最終還是因感受到壓力，於是把文中內容改為「台北，中國」。為此，校方回應將展開調查。

據了解，米蘭理工大學建築專業課教授陳蓁（Zhen Chen），日前與王姓留學生的這段「交流」在網路上曝光後，馬上引發熱議。只見他在影片中表示，他注意到王同學在論文的國籍上寫的是「台北，台灣」，因此糾正他「台灣屬於中國，全世界多數國家和歐盟政府，包括義大利，都不認可台灣是一個國家。」

陳蓁還指出，在中華民國的憲法裡，台灣也只是一個省，即使年輕一代的兩岸人民因教育不同，而有很大的分歧，但不論是在歐盟或是中華民國憲法，台灣都不是一個國家的名稱，「你們800多萬票也不敢修改憲法（蔡英文2020年總統大選得票數）」。他還稱，不久後的未來兩岸會發生劇烈改變，到時王同學可能得經歷一段很長的認同重塑過程。

影片最後，陳蓁強調，自己並不是在霸凌王同學，此事與論文、成績也都無關，「但身為中國人，我必須說出來，我想跟你是交流，做為一個人和人之間的交流，」而下次王同學要怎麼寫，也是他的自由，不會因一個人而影響整組成績。據悉，王同學最終還是迫於壓力，將論文他來自的地方改為「台北，中國」。

跟據義媒《Today .it》報導，記者連繫到米蘭理工大學校方，對方表示，目前已經啟動了內部調查，以確認該教授是否符合學校規範。根據米蘭理工大學校規，該校禁止所有類型的直接和間接歧視，包括對性別、種族或民族血統、性取向、宗教或信仰、個人或政治觀點、能力、社會條件和年齡的歧視等。

至於陳蓁則表示，他不接受該媒體要求澄清此案的要求。

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