　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

留義台生「被交流」改國籍！中國教授：台灣不是國家　校方要查了

▲一名中國籍教授與台灣留學生「交流」的畫面引發瘋傳。（圖／翻攝自推特）

▲一名中國籍教授與台灣留學生「交流」的畫面引發瘋傳。（圖／翻攝自推特，下同）

記者閔文昱／綜合報導

義大利米蘭理工大學一名中國教授，日前因發現台灣王姓留學生在自己論文的國家、城市註明為「台北，台灣」，因此特別與他展開「交流」，表示「台灣屬於中國，整個歐盟也都不承認台灣是國家」，並強調自己並非是在霸凌他，與論文成績無關也無關，但王同學最終還是因感受到壓力，於是把文中內容改為「台北，中國」。為此，校方回應將展開調查。

據了解，米蘭理工大學建築專業課教授陳蓁（Zhen Chen），日前與王姓留學生的這段「交流」在網路上曝光後，馬上引發熱議。只見他在影片中表示，他注意到王同學在論文的國籍上寫的是「台北，台灣」，因此糾正他「台灣屬於中國，全世界多數國家和歐盟政府，包括義大利，都不認可台灣是一個國家。」

▲一名中國籍教授與台灣留學生「交流」的畫面引發瘋傳。（圖／翻攝自推特）

陳蓁還指出，在中華民國的憲法裡，台灣也只是一個省，即使年輕一代的兩岸人民因教育不同，而有很大的分歧，但不論是在歐盟或是中華民國憲法，台灣都不是一個國家的名稱，「你們800多萬票也不敢修改憲法（蔡英文2020年總統大選得票數）」。他還稱，不久後的未來兩岸會發生劇烈改變，到時王同學可能得經歷一段很長的認同重塑過程。

影片最後，陳蓁強調，自己並不是在霸凌王同學，此事與論文、成績也都無關，「但身為中國人，我必須說出來，我想跟你是交流，做為一個人和人之間的交流，」而下次王同學要怎麼寫，也是他的自由，不會因一個人而影響整組成績。據悉，王同學最終還是迫於壓力，將論文他來自的地方改為「台北，中國」。

跟據義媒《Today .it》報導，記者連繫到米蘭理工大學校方，對方表示，目前已經啟動了內部調查，以確認該教授是否符合學校規範。根據米蘭理工大學校規，該校禁止所有類型的直接和間接歧視，包括對性別、種族或民族血統、性取向、宗教或信仰、個人或政治觀點、能力、社會條件和年齡的歧視等。

至於陳蓁則表示，他不接受該媒體要求澄清此案的要求。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
和平曙光！俄羅斯宣布撤軍基輔　烏克蘭「有條件」答應中立化
清明祭祖別拜錯時間　「這時段」鬼戶禁通行
快訊／俄羅斯首席談判代表：「烏克蘭加入歐盟」　莫斯科不反對
年領股息300萬！存股達人曝「2原因」選聯電不買台積電
桃園3校染疫　市府緊急公告「停課10天」一次看
尷尬了！威爾史密斯、克里斯洛克根本沒碰面　和解變羅生門
快訊／史上最高！50多歲女打AZ死亡獲600萬救濟金
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

臺灣連鎖品牌新南向耕耘有成　貿協今年規劃五組參展團擴大海外布局

留義台生「被交流」改國籍！中國教授：台灣不是國家　校方要查了

快訊／北市曝「8大張確診足跡」　曾到老天祿滷味、鼎泰豐、ZARA、一殯

雙連站昨爆煙霧！竟是「滅火器乾粉噴發」　北捷：疑被旅客蓄意破壞

國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　稱「聽見隔壁廁所異音」才關心

陸軍203旅下士疑遭霸凌輕生　監委：國軍自傷案7成5是士官兵

王義川花博案遭監察院糾正　台中藍營譏：敗家局長想當市長？

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

貓老師「坐下起立」教萌弟學站　下秒跳過頭他傻眼：喵喵不見了

臺灣連鎖品牌新南向耕耘有成　貿協今年規劃五組參展團擴大海外布局

留義台生「被交流」改國籍！中國教授：台灣不是國家　校方要查了

快訊／北市曝「8大張確診足跡」　曾到老天祿滷味、鼎泰豐、ZARA、一殯

雙連站昨爆煙霧！竟是「滅火器乾粉噴發」　北捷：疑被旅客蓄意破壞

國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　稱「聽見隔壁廁所異音」才關心

陸軍203旅下士疑遭霸凌輕生　監委：國軍自傷案7成5是士官兵

王義川花博案遭監察院糾正　台中藍營譏：敗家局長想當市長？

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

1935萬起！勞斯萊斯「黑魂4門豪車」台灣開賣　連模型都要價8.5萬

張志豪勝利打點、羅薩開轟白搭　兄弟4比3統一獅

王志鵬／浮力與壓載馬虎不得　造潛艦失毫釐將大增成本

和平曙光！俄羅斯答應撤軍基輔　烏克蘭「有條件」答應中立化

瘦不下來是壓力大？ 「這11道題目」自我檢測　營養師：小心了

快訊／桃園妹縱火壽司郎毀14車　恐怖情人遭當庭逮捕聲押

提升潛水救援專業技能　南消首辦公共安全潛水教官團訓練　

正妹躲後巷爆哭！陌生情侶暖心安慰…男方遞「一張字條」她愣了

快訊／俄羅斯首席談判代表：不反對「烏克蘭加入歐盟」

臺灣連鎖品牌新南向耕耘有成　貿協今年規劃五組參展團擴大海外布局

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

快訊／新北公寓群聚「捷運密集足跡」曝光　曾去7-11、麥當勞

快訊／新北＋7　「中和公寓篩出6人確診」

快訊／北市曝「8大張確診足跡」

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

快訊／麵店員工確診　新北+6分佈泰山、三重、中和、汐止

少子化衝擊公務員報考　考選部42場次宣導

快訊／確診海大老師妻在北市介壽國中任教　校方急啟動「線上教學」

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理

海基會董事揭中國攻台「四部曲」策略　不用一兵一卒癱瘓封鎖台灣

台銀1櫃員確診　北市匡列47人居隔

北市曝足跡：誠品站前店、京站威秀

海大師曾去百齡河濱公園、知名餐廳

快訊／雙北最新足跡　北車、711、星巴克、電影院、銀行

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

更多熱門

相關新聞

米蘭封城畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣

米蘭封城畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣

新冠肺炎（COVID-19）在義大利迅速傳播，累計確診人數達到10149例，全國封鎖直到4月3日。在義大利米蘭理工大學（Politecnico di Milano）就讀的中國留學生李昊晨錄製影片表示，3月8日是米蘭封城第一天，他到市中心的繁華商業區走了一遭，發現街上還是有很多人，且戴口罩的義大利人非常少。

8大類食材讓毛孩吃出蓬鬆亮麗秀髮

8大類食材讓毛孩吃出蓬鬆亮麗秀髮

教你做鮮食　熊爸＋哈樂說汪心事

教你做鮮食　熊爸＋哈樂說汪心事

約定！陳蓁為13歲吉娃娃辦寵物誌

約定！陳蓁為13歲吉娃娃辦寵物誌

捧紅馬來貘　25歲女賺千萬

捧紅馬來貘　25歲女賺千萬

關鍵字：

米蘭理工大學陳蓁Zhen Chen

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面