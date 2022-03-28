快訊／麵店員工確診　新北+6分佈泰山、三重、中和、汐止

▲新北疫情0328。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28日）公布國內新增34例本土個案，新北市長侯友宜15時親自主持新北防疫記者會，他說明，今有6個案例，2例新增、3例居隔採檢陽性、1例居隔陰轉陽個案。

在樹林科技廠相關案新增1人，案22953，男性，20多歲，為樹林科技廠員工，3/25匡列居家隔離，採檢PCR陰性，3/27居隔期間出現發燒症狀，二度採檢PCR轉陽性，Ct值20.6，收治專責病房隔離治療，居住地泰山區。

中和確診案22598相關案新增2人，案22598、案22639分別於3/25、3/26確診後，衛生局針對兩案疫調發現居住地及活動足跡相近重疊，針對兩案共同足跡超商發布540通簡訊，提醒足跡重疊的民眾及活動足跡店家前往篩檢站採檢，其中2人經採檢PCR為陽性，疫調狀況如下。

案22945，女性，30多歲，已接種2劑疫苗，麵店店員，3/20曾到中和分店支援，3/26接獲通知有確診足跡前往採檢，PCR陽性，Ct值34.7，居住地中和區。個案初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。

案22946，女性，30多歲，已接種劑疫苗，行政人員，3/26出現喉嚨痛流鼻水症狀，當天接獲超商足跡重疊簡訊，3/27發燒，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14.3，居住地中和區。個案初步疫調匡列接觸者44人、居家隔離44人，已安排採檢，持續疫調中。

三重確診案22701相關案新增1人，案22947，女性，未滿5歲，為案22839的家人，匡列為接觸者居家隔離，採檢PCR陽性，Ct值32.69，收治專責病房隔離治療，居住地三重區。該個案初步疫調匡列6人、居家隔離6人，均已安排採檢，持續疫調中。

基隆確診案相關新增1人，案23023，女性，40多歲，職場工作地在台北市，3/26出現喉嚨痛症狀，3/27發燒，前往醫院就醫採檢，採檢PCR陽性，Ct值16，收治專責病房治療。居住地汐止區。個案疫調自述3/21曾至基隆市愛四路與5位朋友見面聊天，其中一人為今日公布的台北市確診案23022。個案初步疫調匡列接觸者51人、居家隔離11人，已安排採檢，持續疫調中。

陪病採檢案新增1人，案22944，女性，60多歲，3/26因陪並前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值33.7，收治專責病房隔離治療，居住地中和區。個案初步疫調匡列6人、居家隔離6人，均已安排採檢，持續疫調中。