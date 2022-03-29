　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捐精沒跟老婆講！他自爆「靠播種爽賺」　愛妻崩潰：你背叛我

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲外國一名男網友透過捐精賺外快，卻讓夫妻大吵一架。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

一名外國網友多次捐精賺外快，結婚後手頭吃緊，也一度「重操舊業」挺過經濟難關，卻始終沒有向妻子提過這件事，直到與友人聊天意外說出實情，才讓一切曝光。太太非常震驚，痛罵此舉形同「背叛」，夫妻倆大吵一架。但是，他無法理解哪裡做錯了，因此在網路論壇Reddit上發文求助。

原po表示，他上大學後開始捐精，「主要是為了賺一些零用錢」，同時幫助想要孩子、卻有生育障礙的人們。他在大四那年與妻子相識後就不再這麼做，而夫妻倆如今已經結婚6年，「我們有了自己的孩子，一切都很好。」

原po表示，他婚後捐精也沒有告訴老婆，只是因為「這沒什麼大不了的，而且那筆錢也不多，大約只有150元美金」，所以自己很快就淡忘一切，未料與朋友偶然提起，「老婆看起來竟比我想像的更震驚。」

老婆事後坦言，只要想到老公在外竟然還有其他親生骨肉，就覺得非常難過。但原po卻說，「我才沒有自己不知道的孩子，我的孩子都是跟她生的。」他看見妻子傷心的模樣，忍不住發文，「也許我當時應該告訴她的？我現在覺得自己像個大混蛋。」

大多數網友都站在老婆那一邊，「你真的那麼天真嗎？」、「你在認識老婆前捐精，當然不算背叛。但結婚後至少應該跟她討論一下。」但也有人力挺原po，「我不懂，女人在男人捐精這件事上，為什麼能有發言權？」

人妻借精「高學歷單身漢」　懷孕才知被騙！怒棄養親生孩

獄中「偷渡精蟲」超狂招數曝光！他坐牢15年　老婆竟連生4胎

 

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
滴水驗親！台女舀濁水溪「倒入黃河水」：遊子回家了
台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐
「蔬果界台積電」夫妻捲款1.6億！　遭通緝照片曝光
16歲少年「跳河慶生」亡！　父姊悲痛現身殯儀館
快訊／北市+3！台銀館前分行櫃員確診　Ct值22.1
3天竄150例「升三級警戒嗎」　陳時中：已不適用
俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐！維持8年徒刑

南韓國防部證實北韓造假！影片主角不是火星17：只為掩蓋自爆真相

捐精沒跟老婆講！他自爆「靠播種爽賺」　愛妻崩潰：你背叛我

戰事膠著！　英國防部：俄派1000名「瓦格納集團」傭兵到烏東

克里斯洛克也曾對Kobe碎嘴！　老大霸氣反應影片曝光

俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」

不斷更新／俄宣稱炸毀儲油設施　土耳其願安排普丁、澤倫斯基會晤

美軍派出6架「咆哮者」電戰機至歐洲　加強北約防禦

俄認侵烏失敗將放棄基輔？專家警告「1件事」：推論為時尚早

俄軍坦克被埋伏轟爆！　烏克蘭軍方：俄步兵團指揮官和參謀長陣亡

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐！維持8年徒刑

南韓國防部證實北韓造假！影片主角不是火星17：只為掩蓋自爆真相

捐精沒跟老婆講！他自爆「靠播種爽賺」　愛妻崩潰：你背叛我

戰事膠著！　英國防部：俄派1000名「瓦格納集團」傭兵到烏東

克里斯洛克也曾對Kobe碎嘴！　老大霸氣反應影片曝光

俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」

不斷更新／俄宣稱炸毀儲油設施　土耳其願安排普丁、澤倫斯基會晤

美軍派出6架「咆哮者」電戰機至歐洲　加強北約防禦

俄認侵烏失敗將放棄基輔？專家警告「1件事」：推論為時尚早

俄軍坦克被埋伏轟爆！　烏克蘭軍方：俄步兵團指揮官和參謀長陣亡

防疫新規定3天勸導期　萬華阿公店「2酒客未實聯制」先開鍘

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　首都戰「擾亂者」李文嘴爆藍綠白

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

水塔10年沒洗「請住戶分攤」　被罵硬收費！網推1設備：裝在自家

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

慶生玩骰子鬧出人命！他持彈簧刀猛刺同桌友人左胸　一審判13年

開戰杰尼龜倒數計時！打龜號0-400加速測試地點生變　改到這地方

逆轉再逆轉　FoFo連秒C位但關鍵進塔遭反殺...BLG季後賽之旅告終

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

正妹閃婚當醫師娘　老公摘下口罩卻悲劇了

3烏克蘭談判代表中毒　手臉脫皮

密集恐懼症發作！這國家監獄3天暴增千人

俄軍死屍遍地　慘淪「狗糧」遭啃食

普丁發言人：俄國僅1情況會使用核武

普丁走投無路　G7拒盧布買俄天然氣

俄讓步？傳停火協議不再要求非軍事化

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

歐盟5國被點名　普丁：俄軍可在2天內部署

修女狙擊手殘殺40平民　被丟著等死

妹仔「手指搓揉」劇毒生物　牠翹起回應

疑普丁私生女豪宅曝　跌價還有4800萬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面