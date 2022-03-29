大陸本土再+6886例！上海日增4417再創新高　近一周已破1.6萬例

▲上海疫情大爆發。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委通報29日通報，28日，新增本土新冠肺炎確診者1,228例、無症狀感染者5,658例，合計達6,886例。其中，已進入半封城狀態的上海感染人數再創新高，本土感染者合共4,417例最多。近一周，上海累計新冠陽性人數已超過1.6萬例，但逾98%都是無症狀感染者。

通報顯示，28日，大陸新增確診病例1,293例。其中境外輸入病例65例、本土病例1,228例。

1,228例本土病例中，吉林1,055例，其中長春市622例、吉林市426例、四平市7例；上海96例，其中浦東新區39例、靜安區10例、閔行區9例、寶山區8例、長寧區7例、徐匯區6例、虹口區4例、松江區4例、普陀區3例、嘉定區2例、青浦區2例、黃浦區1例、金山區1例；山東12例，其中棗莊市8例、泰安市3例、濱州市1例；遼寧10例，其中沈陽市5例、葫蘆島市3例、鞍山市1例、營口市1例；廣東8例，其中深圳市3例、肇慶市3例、茂名市1例、東莞市1例；天津7例，其中西青區3例、河北區2例、河東區1例、東麗區1例；福建7例，均在泉州市；河北6例，其中廊坊市5例、保定市1例；黑龍江5例，其中哈爾濱市4例、大慶市1例；浙江4例，其中杭州市1例、寧波市1例、嘉興市1例、舟山市1例；山西3例，均在忻州市；江蘇3例，其中常州市1例、蘇州市1例、泰州市1例；河南3例，其中周口市2例、鄭州市1例；湖南3例，均在長沙市；陝西3例，其中安康市2例、寶雞市1例；安徽2例，其中淮南市1例、宣城市1例；江西1例，在南昌市，

在本土無症狀感染者中，28日大陸新增5,658例，其中已進入半封城狀態，分界、分批進行全市核酸檢測的上海暴增4,381例，其中浦東新區2,463例、閔行區360例、寶山區304例、黃浦區282例、嘉定區207例、奉賢區115例、長寧區108例、靜安區93例、松江區91例、徐匯區86例、普陀區79例、崇明區68例、青浦區54例、楊浦區49例、金山區18例、虹口區4例。

此外，吉林也新增本土無症狀感染者812例，其中吉林市500例、長春市310例、四平市2例；福建124例，其中泉州市122例、漳州市2例；河北108例，其中唐山市73例、廊坊市34例、石家莊市1例；遼寧64例，其中沈陽市36例、營口市20例、大連市5例、錦州市1例、遼陽市1例、鐵嶺市1例；山東41例，其中濱州市27例、濰坊市8例、淄博市3例、青島市2例、泰安市1例；江蘇21例，其中蘇州市13例、徐州市5例、南京市1例、南通市1例、揚州市1例；黑龍江20例，其中佳木斯市11例、哈爾濱市6例、綏化市3例；安徽16例，其中蕪湖市13例、蚌埠市1例、淮南市1例、銅陵市1例；甘肅11例，均在蘭州市；天津10例，其中河北區4例、靜海區2例、河東區1例、南開區1例、東麗區1例、西青區1例；廣東10例，其中深圳市6例、東莞市4例；廣西10例，其中防城港市6例、北海市2例、百色市2例；浙江8例，其中嘉興市6例、寧波市1例、麗水市1例；河南8例，其中焦作市3例、周口市2例、鄭州市1例、漯河市1例、駐馬店市1例；雲南6例，其中德宏傣族景頗族自治州4例、昆明市2例；江西5例，均在南昌市；湖南2例，均在長沙市；四川1例，在成都市。