陸委會民調：永遠維持現狀升6％，7成民眾支持防範高新技術及人才外流

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

陸委會今（25）日公布例行民調結果，為防範國家核心關鍵技術外流和高科技人才遭中方挖角，調查顯示，7成以上民眾支持政府提出國家安全法及兩岸條例修正草案並送立法院審議（75.0%）；贊成政府在考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫，逐步調整兩岸交流和人員往來（75.1%）；並對中國大陸人士來臺加強安全管理（75.7%）。

▲陸委會民調。（圖／陸委會，下同）

在民眾統獨立場方面，主張「永遠維持現狀」、「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」是六種意見裡的多數（32.6%、27.1%），其次是主張「維持現狀，以後走向獨立」(23.5%)。值得注意的是，贊成「永遠維持現狀」的民眾比例相較前次民調，上升6個百分點至32.6%。

對兩岸交流速度的看法，認為目前兩岸交流速度「剛剛好」的民眾有45.3%，認為「太快」及「太 慢」的比例分別為 8.1%及 27.4%。

陸委會強調，「中華民國是主權國家，這是台灣2300萬人民的絕對共識，呼籲北京當局放棄強加的政治框架及武力威嚇，正視中華民國台灣事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係。」

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在111年3月17日至21日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1086份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.97%。