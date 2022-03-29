吃了泡發2天黑木耳！她「上吐下瀉精神恍惚」急送加護病房

▲大陸一名婦人因吃了涼拌黑木耳險些送命。（圖／翻攝自維基百科）



記者隋昊志／綜合報導

吃涼拌黑木耳竟然差點丟了性命！大陸一名57歲婦人，因天氣熱將冰箱內的黑木耳拿出製作涼拌菜開胃，沒想到吃完後1小時竟開始噁心嘔吐、腹痛、上吐下瀉，甚至出現精神恍惚的情況，家人發現不對勁後，緊急將她送醫急救，住入加護病房，離譜意外引發網友熱議。

據《都市快報》報導，近日杭州一名57歲王姓婦人，將冰箱內浸泡2天的黑木耳取出，打算做成酸辣涼拌木耳食用消暑開胃，在涼拌前她還特地先用水煮過一次，不料才吃完1個小時後，王婦開始出現噁心嘔吐、腹痛等狀況，當時王婦先到附近醫院打了點滴隨即返家休息，但到了夜晚症狀卻開始加劇，不但開始上吐下瀉，體溫也一度超過39度。

第二天一早，家人發現王婦開始精神恍惚，急忙將她送往醫院掛急診，到院時王婦一度出現休克的情況，檢查後發現她的心肌受損、凝血功能明顯異常，肝腎功能惡化，加護病房醫護人員立刻替她進行洗腎，所幸在醫療團隊的全力搶救後，才總算脫離險境。

吃木耳為何會引發中毒？杭州市紅會醫院急診室主任醫師方堃表示，其實木耳本身並沒有毒素，但從過往黑木耳中毒的病例來看，都有一個共同點，就是木耳都有久泡的情形，在浸泡過程中，可能會滋生一種叫做「椰毒假單胞菌」的細菌，它會產生米酵菌酸毒素，食用1至1.5mg就有致命的可能。

方堃指出，正常若是短時間浸泡的話，產生米酵菌酸的機率非常低，但若長時間浸泡，加上外部環境不佳，就有可能被椰毒假單胞菌汙染生成米酵菌酸毒素。

方堃建議，要浸泡木耳類食材，最好是放置在冰箱內或用冷水加一點冰塊，時間約莫1至2個小時即可，最長不宜超過4小時，若是用溫水或熱水浸泡的話，時間就要相對縮短，若是發現出現混濁、黏液跟異味的情況，這代表木耳已經變質，一定要果斷丟掉。