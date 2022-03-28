千元大鈔驚見「神秘幾何圓」！她內心毛毛求真相　釣出內行人解答

▲她從銀行領出千元大鈔，沒想到上面竟貼著神祕的「金色幾何圓」...（圖／翻攝自臉書社團／台南大小事，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

你收過這樣的鈔票嗎？一名李姓網友在臉書貼出一張照片，稱這是從銀行領出來的鈔票，但從中可見，千元大鈔上貼了一個金色的神秘幾何圖案，乍看之下很像某種紀念鈔票，讓他不禁毛骨悚然，擔心是用來作法的鈔票，好奇請益大家「有人收過這種千元大鈔嗎？」

原PO在臉書社團「台南大小事」貼出2張照片，從中可見一張藍色千元大鈔相當特別，在左側貼上了一個金色的圓形符號，內部又有多個小圓相疊，均勻交織成神秘又頗富靈性的幾何圖案。不過，原PO擔心收到假鈔，又擔心符號可能別有用意，所以決定把照片貼到照片詢問，「左邊被貼上這亮黃色圖形，是真鈔嗎？」

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許多網友看完紛紛驚呼，「我也有拿到這種貼紙的鈔票」、「感覺怪怪的，50收」、「台積電晶圓紀念版」、「我上次貼蛔蟲檢查用的貼紙」、「很像喜餅之類上面會出現的貼紙」、「只好存回去銀行裡了」、「我收到過，撕不下來，這種都黏超緊，超貼合」。

其中，有不少人解答，「生命之花，我也有一張，貼在紅包上」、「神聖幾何圖案，有能量的耶」、「可以當錢母」、「是叫生命之花靈性貼紙」、「可招財！我可以跟你換這張」、「使真鈔帶有能量加強財運，建議PO主可以放在財位供奉」

不過，也有網友認為，「這樣算損毀國幣嗎」、「那為什麼曾經擁有的人又把它花掉呢」、「強迫症收到這種錢真的會不爽」、「為什麼要強迫傳教？」

據了解，生命之花是新紀元運動發起人德隆瓦洛·麥基洗德對這個圓之幾何形狀的命名，內部呈現對稱花紋的六邊形結構，通常由七個或是更多重疊的圓組成，其中每一個圓的中心都是在六個直徑相同的圓周的周邊上。

至於新紀元運動，又稱新時代運動，是一種去中心化的宗教運動，涵蓋神祕學及世界各大宗教元素，流行於1960到1970年代，在1980年代晚期的協波匯聚運動達到頂峰。