　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

千元大鈔驚見「神秘幾何圓」！她內心毛毛求真相　釣出內行人解答

▲▼ 千元大鈔驚見「神秘幾何圓」！她內心毛毛求真相　釣出內行人解答。（圖／翻攝自臉書社團／台南大小事）

▲她從銀行領出千元大鈔，沒想到上面竟貼著神祕的「金色幾何圓」...（圖／翻攝自臉書社團／台南大小事，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

你收過這樣的鈔票嗎？一名李姓網友在臉書貼出一張照片，稱這是從銀行領出來的鈔票，但從中可見，千元大鈔上貼了一個金色的神秘幾何圖案，乍看之下很像某種紀念鈔票，讓他不禁毛骨悚然，擔心是用來作法的鈔票，好奇請益大家「有人收過這種千元大鈔嗎？」

原PO在臉書社團「台南大小事」貼出2張照片，從中可見一張藍色千元大鈔相當特別，在左側貼上了一個金色的圓形符號，內部又有多個小圓相疊，均勻交織成神秘又頗富靈性的幾何圖案。不過，原PO擔心收到假鈔，又擔心符號可能別有用意，所以決定把照片貼到照片詢問，「左邊被貼上這亮黃色圖形，是真鈔嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多網友看完紛紛驚呼，「我也有拿到這種貼紙的鈔票」、「感覺怪怪的，50收」、「台積電晶圓紀念版」、「我上次貼蛔蟲檢查用的貼紙」、「很像喜餅之類上面會出現的貼紙」、「只好存回去銀行裡了」、「我收到過，撕不下來，這種都黏超緊，超貼合」。

▲▼ 千元大鈔驚見「神秘幾何圓」！她內心毛毛求真相　釣出內行人解答。（圖／翻攝自臉書社團／台南大小事）

其中，有不少人解答，「生命之花，我也有一張，貼在紅包上」、「神聖幾何圖案，有能量的耶」、「可以當錢母」、「是叫生命之花靈性貼紙」、「可招財！我可以跟你換這張」、「使真鈔帶有能量加強財運，建議PO主可以放在財位供奉」

不過，也有網友認為，「這樣算損毀國幣嗎」、「那為什麼曾經擁有的人又把它花掉呢」、「強迫症收到這種錢真的會不爽」、「為什麼要強迫傳教？」

據了解，生命之花是新紀元運動發起人德隆瓦洛·麥基洗德對這個圓之幾何形狀的命名，內部呈現對稱花紋的六邊形結構，通常由七個或是更多重疊的圓組成，其中每一個圓的中心都是在六個直徑相同的圓周的周邊上。

至於新紀元運動，又稱新時代運動，是一種去中心化的宗教運動，涵蓋神祕學及世界各大宗教元素，流行於1960到1970年代，在1980年代晚期的協波匯聚運動達到頂峰。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
威爾史密斯、克里斯洛克和好了！　現場男星曝發展
雪乳戰神自爆「80KG黑歷史照」！　超扯對比曝
被貼「女陪侍」標籤！　基隆小吃店喊冤：源頭是警察帶的女客
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

腦麻考生用餐「禁止家長陪同」　作家見驚世奇觀嘆：受盡師生冷眼

快訊／大潭電廠群聚延燒　緊急「採檢284人」結果全出爐

新光三越、京站、微風廣場、誠品均現確診足跡　京站清消3／29正常營業

新鮮人台北找工作「月薪多少才夠開銷」　網曝底線：低於就是窮忙

千元大鈔驚見「神秘幾何圓」！她內心毛毛求真相　釣出內行人解答

被貼「女陪侍」標籤！基隆銀河小吃店喊冤：源頭是警察帶的女客

勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢

4月財源滾滾生肖TOP4　屬牛事業順利、有望開創新成果

紫爆大雨夜臨！下一波水彈濕冷凍骨5天　急寒14°C直逼「冷氣團」

基隆第二分局長確診！指揮中心證實：病毒量高Ct值13

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

腦麻考生用餐「禁止家長陪同」　作家見驚世奇觀嘆：受盡師生冷眼

快訊／大潭電廠群聚延燒　緊急「採檢284人」結果全出爐

新光三越、京站、微風廣場、誠品均現確診足跡　京站清消3／29正常營業

新鮮人台北找工作「月薪多少才夠開銷」　網曝底線：低於就是窮忙

千元大鈔驚見「神秘幾何圓」！她內心毛毛求真相　釣出內行人解答

被貼「女陪侍」標籤！基隆銀河小吃店喊冤：源頭是警察帶的女客

勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢

4月財源滾滾生肖TOP4　屬牛事業順利、有望開創新成果

紫爆大雨夜臨！下一波水彈濕冷凍骨5天　急寒14°C直逼「冷氣團」

基隆第二分局長確診！指揮中心證實：病毒量高Ct值13

詹皇曝腳踝劇痛「完全失去爆發力」　受傷仍給對手媽媽生日驚喜

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

生活熱門新聞

今本土+34！另增93境外

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

清晨5:41嚇醒！新北人驚喊：以為開打了

一開始在笑！威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」

快儲水！高雄28日起「3區停水」

即／高雄化工廠指標個案找到了

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

週三鋒面殺到「再一路濕冷5天」！

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

更多熱門

相關新聞

有故事的鈔票！網見1亮點歪樓：應該分手了

有故事的鈔票！網見1亮點歪樓：應該分手了

鈔票理應不能隨意塗鴉、破壞，不過就有名網友拿到一張「有故事的百鈔」，上頭滿滿的真情告白讓他看了直呼，「有沒有人要認領？」貼文曝光後，掀起一陣討論，網友也因這100元的面額紛紛歪樓回應，「才100元應該被分手了」、「生日禮物只有100元」。

不愧是竹北！遠百撿到錢「金額曝」網羨慕哭

不愧是竹北！遠百撿到錢「金額曝」網羨慕哭

2張百鈔哪張是假的？　央行公開8招曝正解

2張百鈔哪張是假的？　央行公開8招曝正解

ATM提款遇停電　民眾哀嚎：啊！什麼都去了．．．．．

ATM提款遇停電　民眾哀嚎：啊！什麼都去了．．．．．

才剛上完廁所！皮包被咬爛媽崩潰

才剛上完廁所！皮包被咬爛媽崩潰

關鍵字：

新世紀運動新時代運動鈔票假鈔

讀者迴響

熱門新聞

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

被威爾史密斯打活該！克里斯壞嘴「惹火李安、裘德洛」

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面