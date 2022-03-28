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高雄男「詭異迴轉」衝撞5歲童！他右腿開放性骨折…1句話惹哭家人

▲▼男童,男孩,兒童,跌倒。（圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄一名男駕駛無故迴轉衝撞5歲男童，圖與本文無關。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄茄萣一名5歲男童回家時遭轎車撞上，導致右小腿開放性骨折、大量失血，所幸當時一對有護理師背景的情侶立刻幫忙急救，才讓男童保住一命，而開車的駕駛也被依傷害罪送辦。男童的姑姑表示，男童當下忍住疼痛詢問腿會不會好，想快點回學校讀書，讓她忍不住淚崩。

據《東森新聞》報導，高雄一名男駕駛26日本來開在內線道，但看到路邊有一對小兄弟後，突然大迴轉2次並加速衝撞兩個小男孩，其中5歲的弟弟右腿被夾在電線桿及車輛中間，因開放性骨折大量出血，而男童的哥哥目睹全程，嚇得大叫並求救。此時，旁邊一對有護理師背景的情侶聽到後立刻救援，先清潔傷口並用毛巾止血，才保住男童一命。

男童的媽媽哭著說，她當下一直跟孩子聊天，希望可以轉移對方的注意力，也很感謝護理師情侶的幫忙。另外，男童的姑姑則說，男童受傷後看著腿說，醫師叔叔可以治好我的腿嗎？我想快點好起來回去讀書，讓她也非常難過。

警方調查，男駕駛經過該路段後疑似看到兩名男童，經過兩次迴轉後加速衝撞，才導致事故發生，懷疑男子蓄意衝撞，因此依重傷害罪送辦。此外，男童的伯父也說，駕駛撞完人仍有說有笑，甚至一句道歉都沒有，讓人非常生氣。

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