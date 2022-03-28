5生肖本週運勢旺翻！有望升職加薪　屬龍將遇到有緣人順利脫單

▲本週5生肖運勢爆棚。（示意圖／shutterstock）



記者隋昊志／綜合報導

新的一週開始，雖然不少人得冒著大雨上班，但有5生肖的運勢可是擋都擋不住，命理網站《生肖運勢天天看》就分析指出，本週屬馬、蛇、猴、雞、龍的人都有喜事臨門，整週運氣都順利，單身者有望遇到有緣人。

生肖屬馬：

生肖屬馬的人本週的幸運值上升，週四「六合」、週日「三合」，兩天都是賺錢的好日子，不但會有好心人提供幫助及財源，工作上也能得心應手，事業上也會得到長官的信任與支持，有可能獲得加薪的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖屬蛇：

屬蛇的人本週的生活順心愜意，特別適合與親朋好友聚會，也能迎接更多的好運勢，週五「六合」、週六「三合」，這兩天是這禮拜最幸運的日子，可以把重要的事情集中在這兩天處理，工作及學業上更容易做出好成績，讓收入增加，提高自己的財運。

生肖屬猴：

屬猴的人本週的貴人緣極佳，不但有喜事降臨身邊，週一「三合」、週二「六合」，在事業上會有所收穫，有升職及難得的深造機會，有一整週滿滿的福氣。

生肖屬雞：

本週屬雞的人將迎來財運的上升期，可以快速地獲得盈利，週一「六合」、週二「三合」，可以獲得貴人相助，賺得財庫滿滿，一旦手邊的錢變多，生活水準提高，好事也會接二連三到來，連工作都能順順利利，加上自身的聰明才智，升職加薪的機會就在眼前。

生肖屬龍：

屬龍的人這個禮拜在職場上事半功倍，態度整體都能積極向上，週五「三合」、週六「六合」，越接近週末運氣越好，有望獲得成功，週六「咸池」桃花適逢「六合」，單身的人身邊會有異性暗戀，有機會能夠終結單身。

十二生肖三合、六合：

三合與六合中的「合」為五行（金、木、水、火、土）力量的吸引、親合、凝聚，主要是以生肖三合、六合為主。

鼠：三合「龍、猴」，六合 「牛」

牛：三合 「蛇、雞」，六合 「鼠」

虎：三合「 馬、狗」，六合 「 豬」

兔：三合「 羊、豬」，六合「 狗」

龍：三合「 鼠、猴」，六合「 雞」

蛇：三合 「牛、雞」，六合 「 猴」

馬：三合「虎、狗」，六合「 羊」

羊：三合「 兔、豬」，六合「 馬」

猴：三合「 鼠、龍」，六合「 蛇」

雞：三合「 牛、蛇」，六合 「龍」

狗：三合「馬、虎」，六合 「兔」

豬：三合 「兔、羊」，六合 「虎」