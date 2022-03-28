超暖護理師！323強震害洗腎者長途移動　她花5千元買便當親送長輩

▲張素梅自費近5000元送餐盒給成功分院外送洗腎的病患，直說這是小事不足掛齒。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛福部台東醫院成功分院洗腎室在323強震中斷管損壞，經過5天修復並測試逆滲透系統菌落數合格，28日重啟洗腎服務，海線病患終於不必長途跋涉百公里遠赴市區；分院護理師張素梅在病患外送期間擔心老人家洗完腎血糖低，還要再花1小時車程才能回到成功、長濱用餐，自費近5000元為他們一一送上餐盒，長輩們意外之餘更感受到貼心，吃起餐盒格外溫馨。

「你也看到我們的病人，老的老、又生病，你一定也會想要幫他們啊！」張素梅在通訊軟體的對話中說出內心的想法；323當天忙著聯繫市區醫療院所和家屬轉送，入睡前滑手機的時候突然想起，洗腎前要量體重決定要洗掉多少水份，為了減短洗腎時間降低不舒服的感覺，長輩們大多只吃少量早餐，但震災之後他們被迫要到市區洗腎，來回車程2小時加上洗腎時間3小時，老人家洗完腎血糖降低根本撐不到回家吃飯；加上他們可能台東市區不熟，也要等交通車接送無法外出吃飯，當下決定「好，來幫長輩買便當，災後期間這種小事我做得到！」

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▲張素梅自費近5000元送餐盒給成功分院外送洗腎的病患，直說這是小事不足掛齒。（圖／記者楊鈞典翻攝）

病患外送的2天期間，住在台東市區的張素梅10點半出門買餐盒，知道有兩位長輩是素食，也再跑一趟素食餐館買便當，接近中午時刻在台東基督教醫院、榮民醫院台東分院、東興診所附設洗腎中心外面等候，一看到接送的交通車抵達，一個人提著20多個便當上車親手發送，還叮嚀長輩要慢慢吃；接下便當的老人家不斷說謝謝，「素梅跟我們的女兒一樣，都會幫我們想到這些」一位高齡98歲的老先生這樣形容。

張素梅在部東和成功分院加總服務近20年，一直負責洗腎業務，兩天自掏腰包送餐，她不想說花了多少錢，但算一算也知道4到5000元跑不掉，上午病患回到成功分院洗腎，還是對著她道謝，「唉唷真的是小事啦，不足掛齒」她說。