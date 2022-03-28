電動車掀漲價潮！陸工信部：高度關注動力電池原料大漲問題

▲大陸新能源汽車廠如雨後春筍冒出。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

受動力電池成本增加影響，中國大陸多家車廠已調漲新能源汽車售價。大陸工業和信息化部副部長辛國斌26日更進一步表示，當前動力電池原材料大幅漲價問題需要高度關注、認真研究解決。

辛國斌提到，大陸新能源汽車產業發展取得了明顯成效，已成為引領全球電動化轉型的重要力量，但也要看到進入新階段，攻堅突破的困難和復雜程度都在增大，一些新情況、新問題需要著力解決。

辛國斌指出，在供給質量方面，新能源汽車在質量安全、低溫適應性等方面還存在一些不足，電動化與智能化、網聯化的融合發展還需要持續深化。

辛國斌說，在支撐條件方面，規模化發展所需的關鍵原材料和零部件供應能力、充換電服務保障能力有待提升。當前的動力電池原材料大幅漲價問題需要高度關注、認真研究解決。

辛國斌還說，在穩定運行方面，全球疫情仍在持續，單邊主義、貿易保護主義抬頭，汽車晶片供應仍然趨緊。如何更好保持供應鏈暢通、如何優化產業鏈佈局需要全行業認真研究。

辛國斌強調，作為行業主管部門，工業和信息化部將進一步創新思路、完善措施，推動產業發展乘風破浪，行穩致遠。

辛國斌並提出了5項要求，包含加強系統研究，完善支持政策體系；深化融合創新，加快智能化、網聯化發展；保障穩定運行，加大推廣應用力度；健全法規標準，提升質量安全水平；強化支撐能力優化產業發展環境。