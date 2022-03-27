　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小鵬汽車CEO：電池供應緊張是今年車企一大挑戰

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

小鵬汽車CEO何小鵬26日表示，動力電池供應緊張仍將是今年中國車企不小的挑戰，就小鵬汽車目前與供應商溝通情況來看，動力電池漲價比例超出想像。

何小鵬在第八屆中國電動汽車百人會論壇上指出，去年電池供應緊張，很大程度是由於新能源車和儲能兩方面的需求同時在高速增長。此外，他還提到，去年中國市場有大量電池被供應至海外，這對於中國車企而言並不太友好。

何小鵬認為，電池的供應緊張可能會到明年的第二、第三季才有所緩解。

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

何小鵬直言，動力電池供應緊張仍將是今年中國車企不小的挑戰，就小鵬汽車目前與供應商溝通情況來看，動力電池漲價比例超出想像，「小鵬汽車已經做好了緩沖和平衡的準備。」

對於目前新能源車企所承受的供應鏈壓力，何小鵬表示，目前影響較為嚴重的兩種原材料是電池電芯和晶片，此前業內曾預期供應鏈問題會在2021年下半年得到緩解，但目前看來這一問題不僅沒有緩解，還進一步惡化了。

不過，何小鵬也提到，雖然動力電池上漲程度遠超想像，但目前來看對於小鵬汽車的銷量還沒有影響，這可能是與目前汽油價格上漲有關，但後續情況還需觀察。

另外，何小鵬還說，雖然面臨原材料漲價的挑戰，今年將會是新造車企業的機會，因為新造車企業都在向後佈局，包括向2024年、2025年佈局，而今年小鵬汽車則會將資源重點佈局在毛利更高的車型上。

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
7-11「最強美食」！　常客全點名它：口味贏餐廳
快訊／大同子公司員工確診！　工作場所全面清消
多縣市爆個案「台灣要打第4劑？」　醫解答了
連千毅生日趴驚見「長腿妹掉半球」！　只穿內衣四處晃
本土又回雙位數「敢內用嗎？」　網揪1關鍵嗆：餐廳訂滿
霸王級寒流預兆？　鄭明典驚：這次有點意外
快訊／黃偉晉與「確診者一起搭車」　緊急PCR結果出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她外帶咖啡喝一口！下秒見整杯「黑螞蟻」嚇傻　店家只賠860

安心褲「邪惡視角」廣告像偷拍！網怒轟侮辱女性　品牌急致歉

小鵬汽車CEO：電池供應緊張是今年車企一大挑戰

疫情重擊香港第一季經濟　終結連四季度復甦態勢

快訊／陸官方：東航墜機「第二個黑盒子」找到了

36歲未婚妻命喪東航空難！他整夜痛哭：在一起的5年，每天都很甜蜜

陸再增5550例本土個案　上海連2天「單日新增破2000」

快訊／大陸官方晚間證實：東航航班132人已全部罹難

東航廣西空難遲遲未公布「132名失聯者名單」　原因曝光

中國東方航空空難現場「無生命跡象」　已確認120人身分

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

見對向車「開遠光」閃燈提醒　三煞攔車叫囂怒砸：以為挑釁

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

清寒少女騎單車出門遇死劫　有「閃避」仍被捲入聯結車

她外帶咖啡喝一口！下秒見整杯「黑螞蟻」嚇傻　店家只賠860

安心褲「邪惡視角」廣告像偷拍！網怒轟侮辱女性　品牌急致歉

小鵬汽車CEO：電池供應緊張是今年車企一大挑戰

疫情重擊香港第一季經濟　終結連四季度復甦態勢

快訊／陸官方：東航墜機「第二個黑盒子」找到了

36歲未婚妻命喪東航空難！他整夜痛哭：在一起的5年，每天都很甜蜜

陸再增5550例本土個案　上海連2天「單日新增破2000」

快訊／大陸官方晚間證實：東航航班132人已全部罹難

東航廣西空難遲遲未公布「132名失聯者名單」　原因曝光

中國東方航空空難現場「無生命跡象」　已確認120人身分

「好多孩子死了」烏克蘭母女狂逃800km到波蘭　俄炸橋切斷撤離路

她外帶咖啡喝一口！下秒見整杯「黑螞蟻」嚇傻　店家只賠860

嘻小瓜「就是看不下去演很大」！斯亞PO全黑圖：懂的人都懂…揭雙標真相

羅志祥不只有600萬愛馬仕牆　揭上百雙潮鞋收藏根本精品店規模

口味贏過餐廳！7-11「最強美食」常客全點名它：CP值突破天際

吸引東漂人！台東新建整建8大親子公園　導入全齡共享思維

大同公告子公司1名員工確診 工作場所全面進行清消

超蠢間諜拍「利維夫被炸畫面」回傳俄國！秒被烏克蘭警抓包逮捕　

台南水道博物館花旗木走精緻路線 搭配遊園小火車秒到「阿里山」

每晚喝「熱優格」養好菌　女醫減15公斤不復胖

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

大陸熱門新聞

廣西空難未公布失聯名單　原因曝光

快訊／東航航班132人確認全部罹難

廣西東航空難現場　已確認120人身分

東航第二個黑盒子找到了

未婚妻命喪東航空難！他整夜崩潰痛哭

20歲男在家自切包皮！下秒急捧命根就醫

正妹被陸高管「逼當洩慾工具」多次搞大肚子又流產

陸本土+5550　上海連2天破2000

38歲女「乳房反覆爛掉」炸血水…竟罹全球第一癌

安心褲「邪惡視角」廣告像偷拍！

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

一夜爆2千多感染！上海：不封城

東航空難全面展開遇難者身分鑑定、DNA檢測比對

東航空難找到遺體了！搜救人員曝新進度

更多熱門

相關新聞

保時捷Taycan Cross Turismo試駕

保時捷Taycan Cross Turismo試駕

俗話說「有錢人跟你想的不一樣」，對保時捷Taycan電動跑車也是如此。去年3月發表Taycan Cross Turismo電動跨界旅行車，使其成為品牌第一款配有Gravel碎石模式的電動車，讓Taycan不僅能滿足On-Road行駛，也能提供輕度越野的「玩土」樂趣。

特斯拉酒駕自撞起火　路人機警急拉駕駛脫困

特斯拉酒駕自撞起火　路人機警急拉駕駛脫困

2021年「全球電動車銷量」出爐！

2021年「全球電動車銷量」出爐！

保時捷、藍寶堅尼重產火燒船新車

保時捷、藍寶堅尼重產火燒船新車

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

關鍵字：

小鵬汽車何小鵬馬斯克特斯拉動力電池電池電動車新能源

讀者迴響

熱門新聞

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

《寶貝四千金》李依瑾突宣布當媽

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

眾量級爆分手　Andy反常舉動震驚了

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

她腹痛掛急診…竟成「清醒植物人」！

邱澤當伴郎　高顏值伴郎伴娘團曝光

最新清明連假天氣出爐　這天「全台有雨」

案22555足跡曝光　信義區百貨全遭殃

展榮突喊「我們結婚了」揭女方身份

汪哭著奔回來　野生新朋友追向前

「大S女兒」21歲了　近況曝光

2週算快了！網曝蝦皮店到店下單守則

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

烏：俄10坦克9輛挖空　指揮官自殺亡

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面