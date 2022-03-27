小鵬汽車CEO：電池供應緊張是今年車企一大挑戰

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

小鵬汽車CEO何小鵬26日表示，動力電池供應緊張仍將是今年中國車企不小的挑戰，就小鵬汽車目前與供應商溝通情況來看，動力電池漲價比例超出想像。

何小鵬在第八屆中國電動汽車百人會論壇上指出，去年電池供應緊張，很大程度是由於新能源車和儲能兩方面的需求同時在高速增長。此外，他還提到，去年中國市場有大量電池被供應至海外，這對於中國車企而言並不太友好。

何小鵬認為，電池的供應緊張可能會到明年的第二、第三季才有所緩解。

何小鵬直言，動力電池供應緊張仍將是今年中國車企不小的挑戰，就小鵬汽車目前與供應商溝通情況來看，動力電池漲價比例超出想像，「小鵬汽車已經做好了緩沖和平衡的準備。」

對於目前新能源車企所承受的供應鏈壓力，何小鵬表示，目前影響較為嚴重的兩種原材料是電池電芯和晶片，此前業內曾預期供應鏈問題會在2021年下半年得到緩解，但目前看來這一問題不僅沒有緩解，還進一步惡化了。

不過，何小鵬也提到，雖然動力電池上漲程度遠超想像，但目前來看對於小鵬汽車的銷量還沒有影響，這可能是與目前汽油價格上漲有關，但後續情況還需觀察。

另外，何小鵬還說，雖然面臨原材料漲價的挑戰，今年將會是新造車企業的機會，因為新造車企業都在向後佈局，包括向2024年、2025年佈局，而今年小鵬汽車則會將資源重點佈局在毛利更高的車型上。