港專家：第五波疫情「實際死亡率」僅0.18%　稍高於流感

▲香港死亡人數突破7000，不過醫管局指出，當中有三至四成與新冠病毒並無直接關係。（圖／路透）

記者蔡儀潔／香港報導

香港第五波疫情累計死亡數達7039人，整體死亡率0.63%，高於英國、美國等疫情重災地。不過，港大醫學院專家孔繁毅今（28）早指出，現時的計算方法錯誤，實際死亡率僅有0.18%，比每日流感死亡率高一點。

香港第五波疫情已經度過高峰期，確診數字正慢慢回落。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早於電台節目表示，現時整體趨勢向好，但仍有不少感染者在社區走動，因此或需2至3周才達到三位數。

至於香港死亡率高達0.63%，孔繁毅指出，現時的計算方法錯誤，分母不應以100萬人計算，如今實際感染人數約400萬，若以400萬計算，死亡率約為0.18%，比每日流感死亡率高一點。

香港醫管局行政總裁高拔陞27日也指出，最近已分析死亡個案，初步結果顯示，約四成多的死者與新冠病毒有直接關係；另有三至四成則無直接關係；餘下約兩成則屬於未能分辨。

孔繁毅解釋數據稱，只要死者確診及患有肺炎，與臨床吻合，則代表患者死於新冠病毒，而並非帶有病毒離世；由於新冠肺炎引發不少併發症，因此需分析不同死亡個案，以得知死亡原因是否具直接關係。

▲香港街頭再度復甦，週末多地出現「報復式消費」。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今香港逐漸走出第五波疫情，孔繁毅預計，若6月已逾九成人接種三針，同時感染人數達450萬至500萬，相信整體感染人數及疫苗接種率高，疫情則會受控，屆時每日確診數字將處於100例甚至更低的水平，預計6、7月室外可以「不用戴口罩」。

他也提出建議，所有人於年底需接種加強劑，就如流感疫苗的方式，希望下半年將有針對Omicron的疫苗問世，若屆時香港接種率達九成，疫情將走向「風土病」。