為愛妻打巴掌！威爾史密斯「淚崩1句話」網封真男人：他被扁剛好

記者曾筠淇／綜合報導

《第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》於台灣時間28日上午登場，在典禮上，威爾史密斯突然上台給了克里斯洛克一巴掌，而原因是克里斯洛克拿他太太潔達蘋姬史密斯的光頭當哏。事後，威爾史密斯1句「我也會保護我的家人」，就讓台灣網友風向一面倒，其中還有不少人大讚威爾史密斯是「護妻真男人」。

克里斯洛克在頒獎典禮上，說潔達蘋姬史密斯演《魔鬼女大兵 G.I. Jane》、嘲笑對方光頭，而此舉便讓威爾史密斯暴怒。由於事出突然，因此當下有不少人都以為是故意Set的，但從威爾史密斯下台後仍大罵的反應來看，顯然這是頒獎典禮最大的放送意外。

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▲威爾史密斯淚崩奪影帝，台下緊牽老婆的手。（圖／路透）

起初，有不少網友認為動手就是不對，不過賞巴掌的原因曝光後，就讓不少網友忍不住大讚，「保護老婆的男人！Respect」、「真男人啊！妻子是我要過一輩子的」、「沒Set的話，護妻真男人」、「護妻，威爾真男人」、「霸氣護妻」、「真．愛妻男人」、「帥」、「真男人」。

此外，還有人忍不住痛批克里斯洛克亂開玩笑的行為，「開別人老婆的玩笑，再熟都會不爽」、「用他老婆名字和她的疾病當玩笑開真的沒水準」、「拿別人老婆開玩笑那真的是欠扁」、「開人家老婆外型的玩笑真夠沒品」、「拿這個開完笑很惡劣」、「拿人家老婆的疾病在這種大場合開玩笑，那被扁也是剛好而已」。

▲克里斯洛克在台上開潔達蘋姬史密斯玩笑。（圖／路透）

事實上，潔達蘋姬史密斯從2018年就因健康問題深受落髮困擾，所以最後才乾脆把頭髮都剃了，後來她也多次公開呼籲世人關注掉髮問題。

稍早，威爾史密斯奪下人生首座奧斯卡影帝寶座，他在台上淚崩表示，「理查威廉斯（角色名）會為了家人而戰，作為藝人常常會受到批評和嘲諷，但我也會保護我的家人。」他也向大會和所有與會演藝人道歉，「我不是因為得獎而哭，我是像電影裡的瘋狂威廉斯爸爸一樣抓狂，希望演藝學院以後還會邀請我來參加奧斯卡。」