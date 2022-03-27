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「最慘空難」紐約外海爆炸　機頭掉了…乘客驚恐繼續往上衝

▲▼TWA 800班機起飛後約12分鐘，在紐約長島外海爆炸解體，名列1990年代最重大空難之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲TWA 800班機起飛後約12分鐘，在紐約長島外海爆炸解體，名列1990年代最重大空難之一。（圖／達志影像／美聯社）

文／鏡週刊

中國東方航空一架波音737客機，驚傳在21日「斷崖式」墜機，大陸官方昨（26日）晚證實機上人員全部遇難，舉世哀悼。飛機是世上最安全的運輸工具之一，但一發生事故，常傷亡慘重，多次空難事故也翻拍成恐怖片。

最慘空難拍成《絕命終結站》　機頭掉了乘客驚恐繼續往上衝

▲《絕命終結站》男主預知空難，吵著下機，最終被趕下飛機也救了朋友。（翻攝自網路電影資料庫）

《絕命終結站》（又譯《死神來了》）系列電影是許多年的童年陰影，第一集便是以一場空難開場。故事描述一位紐約高中生，與他的法語課同學搭乘一架180號班機，前往法國巴黎進行校外旅行。但在飛機起飛前，他突然進入預知幻象，預見這架飛機起飛後將在空中爆炸，他驚恐地不停吵鬧，最終被趕下飛機，也因此救下包括自己在內的7名乘客，打亂了死神名單。

電影空難的原型來自1996年的環球航空800號（TWA 800）空難：TWA 800航班原定1996年7月17日從美國紐約甘迺迪國際機場起飛，搭載212名乘客及17名機組人員前往法國巴黎，但起飛後約12分鐘，卻意外在紐約長島外海的大西洋上空爆炸解體，墜入海中，無人生還。

TWA 800空難名列20世紀90年代最重大空難之一，事故調查歸因於同綑電線的絕緣膠損毀，油箱外電氣線路短路，燃油與空氣混合氣體被點燃，導致中央翼油箱爆炸。

最恐怖的是，因為位於機翼部分的油箱突然發生爆炸，飛機的機頭部分（包括駕駛艙）從高空脫離，但飛機的中央和機尾部分由於慣性，仍繼續往上飛衝，約30秒後才開始下墜，最終爆炸成碎片，墜入大西洋。這代表機上乘客目睹機頭脫落後，自己仍繼續在空中往上衝。

最慘空難拍成《絕命終結站》　機頭掉了乘客驚恐繼續往上衝

▲《絕命終結站》故事借鏡TWA 800班機空難，飛機爆炸時，機頭先脫離了機身。事故也被製成《空中浩劫》的S17E04《Explosive Proof》。（翻攝自Aviation Land頻道）

而在《絕命終結站》電影中，包括起飛前客艙燈光閃爍、飛機爆炸時機頭脫離機身等鏡頭，都取自TWA 800空難，劇中播放的新聞報導也使用了TWA 800空難的現場新聞畫面。

另一部《7500鬼航班》的拍攝靈感，則來自2005年的太陽神航空522航班空難事件。太陽神522航班又被稱為「幽靈航班」，因維修失當，機艙升空後失壓缺氧，導致包括機長在內的全機昏迷，整架飛機在無人操控的自動駕駛模式下持續飛行，最終因燃料耗盡而墜毀，機上115名乘客及6名機員全部罹難。

奧斯卡影帝丹佐華盛頓在2012年主演的《機密真相》（又譯《迫降航班》）中，表演了將飛機翻轉180°的神技，最終機上102人只有6人遇難，電影的故事借鏡阿拉斯加航空261號班機空難，但現實比電影殘酷多了，阿拉斯加航空261號班機以失敗墜毀告終。

影史中也有好結果的，可以去找湯姆漢克斯主演的《薩利機長：哈德遜奇蹟》來看，這部2016年上映的美國傳記電影，講述全美航空1549號班機因鳥襲導致兩具引擎停擺，最終成功迫降在紐約哈德遜河上，乘客與機組成員共155人皆倖免於難。

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