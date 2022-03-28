上海人最後的倔強！連夜買菜塞爆超市「1物卻沒人買」　吉林人搖頭

記者蔡儀潔／綜合報導

上海27日晚間宣佈，自28日凌晨5時起採取分區、分批「封控」。消息傳出後引發民眾恐慌，紛紛前往超市採購，現場擠得水洩不通，不過在空空的貨架上，「老罈酸菜」泡麵卻依舊排得整整齊齊，被網友笑說是「上海人民最後的倔強」。

▲▼民眾連夜趕去搶菜。（圖／翻攝自微博）

封控到來前，上海市民連夜出門買菜，由於人潮眾多，大街甚至需要管制；超市內也塞滿了人，貨架上的商品被買空， 還有地方出現爭執打鬥。

▲貨架上還有很多老罈酸菜泡麵 。（圖／翻攝自微博）

微博上流傳的一張照片引發熱議，畫面可見，空空的貨架上唯獨康師傅「老罈酸菜牛肉麵」依舊庫存充足，網友笑說「上海人民最後的倔強」。事情原因是今年「3·15晚會」上，揭露了盛行的食品「老罈酸菜」其實是「土坑酸菜」，醃制過程令人作嘔，引發民眾抵制。

▲上海一位市民拖著3大袋泡麵 。（圖／翻攝自微博）

另外一張圖片則顯示，一名穿著羽絨外套的男子拿著巨大的塑膠袋，裡面裝著滿滿的泡麵，他一個人拖著3大袋的泡麵在超市內行走。

上海市民搶菜的事備受大陸全國民眾關注，「浦東超市」登上微博熱搜。有網友對龐大的採購潮表示擔憂，「我的媽呀！這樣更危險！注意防護呀！」、「留給浦東人民買菜時間不多了，留給浦西人民的菜不多了」、「臨時解封這個決策真的看不懂，大型聚集，一窩蜂去搶吃的，這下之前測的白測，封的白封，又成一鍋粥了」。

▲搶菜的民眾 。（圖／翻攝自微博）

不過也有被「封省」多日的吉林民眾留言分享經驗，稱「兄弟們，聽我的，搶！我身在吉林，深知這個的重要性。已經聯繫十五六天，天天只能吃一頓中午飯了，到現在政府說的物資充足也沒分到我手上。該搶的時候絕不含糊」。

另外也有民眾感慨，「我靠上海都這樣子了嗎，這可是上海誒，我感覺是中國最牛的城市。有點離譜」、「搞啥呢，竟折騰老百姓了，平時吐槽上海不給力，吐槽上海外溢，可是看到這樣的景象，真的很心疼上海市民，希望大家都好好的」。

據上海今（28）日通報，27日新增50例本土確診、3450例本土無症狀感染，累計3500例本土個案。上海清晨5時已開始實施分區、分批「封控」，第一批範圍為浦東、浦南及毗鄰區域，期間人員足不出戶、企業封控生產，將維持至4月1日5時解封。