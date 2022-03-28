上海半封城！　金融業白領連夜收行李「住進公司」

記者蔡儀潔／綜合報導

上海今（28）日起以黃浦江為界分兩批封城，由於今日恰逢週一開市，有金融從業者昨晚便火急火燎收拾行李，準備住進公司。不過有基金公司透露，他們從15日起，核心部門的人就一直住在公司，包括週末。

▲上海疫情大爆發。（圖／路透）

▲上海宣佈封區防控。（圖／路透）

據《每日經濟新聞》報導，上海27日晚宣佈，自28日起，以黃浦江為界，開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查，引發關注。

因28日正值週一開市，此次封控對於主要分布在浦江兩岸的金融從業人員來說，有的需要做好提前到公司的準備。27日晚間，在滬券商已就此規定進行緊急工作安排。

▲航拍浦東陸家嘴夜景，霓虹閃爍璀璨奪目。（圖／CFP）

國金證券上海總部規定，繼續實行關鍵工作值班制；值班人員27日晚入住辦公場所，如果有已返回浦西的值班人員，需要繼續值班的，請務必27日晚12點前返回辦公場所，期間配合政府及公司的防疫安排；其餘員工居家辦公。

另外，部分基金公司也已經通知一些人員晚上必須趕到公司。有業內人士透露，「投資、交易的同事晚上被叫去公司了，收拾行李住公司。」還有在浦西的基金公司員工透露，「（浦東）沒有隔離的同事，晚上通知都要到。」

不過，也有基金公司人士表示，「公司本來就有人，從15號開始核心部門的人員就一直住著了，包括週末也住著。」另有人指出，「我們之前是週一到週四全員上班，之後是核心人員住公司。」還有多家基金公司主要採取的是「AB崗」，以及輪流值班的方式，有的要求進公司需提供48小時內核酸證明。