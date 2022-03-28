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拜登嗆普丁是屠夫　惹毛俄國！馬克宏傻眼籲「別火上加油」

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）籲拜登不要火上加油。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登26日晚間在波蘭發表演說時直指，不能再讓俄羅斯總統普丁掌權，還稱他是「屠夫」。儘管白宮隨後連忙滅火稱，拜登無意呼籲「俄國政權更迭」，但仍然惹毛了俄羅斯。自俄烏開打後，便致力與普丁通話，試圖從中調停的法國總統馬克宏則表示，「我不會使用這種措辭，我們最不該做的就是讓戰情升溫。」暗指拜登火上加油。

根據《福斯新聞》報導，馬克宏27日表示，「我們希望在戰爭不升級的情況下，停止俄羅斯在烏克蘭發動的軍事進攻，這就是我們的目標。」對於拜登稱普丁為屠夫、俄羅斯不能再讓他掌權，馬克宏則強調，自己不會使用這種措辭，因為目前依舊在和普丁協商。

馬克宏表示，他的主要目標是先實現停火，然後再通過外交手段，使俄羅斯軍隊全面撤出烏克蘭。他說道，「如果這是我們想要做的，就不應該讓事情繼續升溫。無論是透過言語還是行動。」暗指拜登在協調過程中火上加油。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登在波蘭的發言引發克里姆林宮震怒。（圖／路透）

法國即將於4月10日舉行第一輪總統大選，如果沒有候選人獲得絕對勝利，將會於4月24日進行決選。右翼候選人樂龐（Marine Le Pen）則表示，她非常支持馬克宏的看法，並認為拜登的言論根本是「火上加油」。她強調，不讓戰事升溫才是好事。

美國總統拜登出訪歐洲，他26日在波蘭首都華沙發表演說時稱，普丁一心想要使用暴力，俄羅斯發動戰爭根本沒有任何原因或是挑釁。拜登在結束演說時更表示，「這個人不能再繼續掌權。」當天他在接受記者採訪時則提到，普丁是一個屠夫。拜登言論隨即遭到克里姆林宮譴責，並強調拜登的言論涉及「人身攻擊」，勸他身為一名國家領導人應該要學會控制自己的脾氣。

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