學長雨中示愛遭拒！秒怒吼「X女人還錢」　她傻：自己要送關我？

▲原PO認為男方在追求過程中請客，「是自己心甘情願」。（示意圖／視覺中國）

記者謝欣辰／綜合報導

在追求心儀對象的期間，總是會送些小禮物表示心意。但有位網友在《匿名公社》表示，自己拒絕了學長的追求，沒想到對方卻在她租屋處樓下大喊「我真的愛妳」，下秒又怒吼「X女人還我錢」，讓她傻眼。

原PO表示，早上拒絕學長追求後，卻遭到對方要求償還所有這陣子送的禮物和請吃飯的錢，原PO本來不想理他，「他就在我租屋處樓下淋雨，還大喊我的名字」，原PO傻眼，「一下說真的很愛我，一下又要我還他錢，說我是賤女人騙他的感情和錢」。

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原PO生氣說道，這陣子都是學長自己要請客送禮的，「我又沒有強迫他」，現在卻因為原PO拒絕追求就開始翻舊帳，「這是男生該有的態度？沒錢就不要追女生這個道理不懂嗎？」原PO相當氣憤，完全沒想到學長是這種人，「錢真的一條一條算，這麼會算怎麼不讀會計系？」

「好險我並沒有喜歡上他」，原PO認為學長這個行為根本就是「恐怖情人等級」。貼文一出，網友們紛紛回應，「這個男生真爛，送人的東西還敢要回去，連吃飯錢都要，有沒有那麼爛」，「既然怕對方不接受自己，那一開始追求的時候就別送禮呀」，「答應他的話妳的人生大概也就完了」。

但也有網友認為，「那妳幹嘛收禮物，傻爆眼欸」，「這就是佔便宜的結果，妳慢慢承擔吧」，「如果不喜歡，就要掐滅對方任何可能產生希望的火苗」，「如果不喜歡對方就該避嫌，也不要拿對方好處」，「把錢還他吧，不要讓人家有藉口機會再來找」。