疫苗追加劑打氣低迷　台中推不限戶籍「打第3劑」送福袋

▲疫苗追加劑催下去，台中推不限戶籍「打第3劑」送福袋。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

國內連續多日傳出10起以上本土確診個案，讓疫情再度拉警報！為刺激疫苗接種率，台中市衛生局再加碼，不限國別、戶籍，凡在台中市接種第3劑新冠疫苗者，有機會獲得福袋，限量1萬份，時間3月28日至5月31日為止，且限台中指定地點，包含30區衛生所、合約院所及外展接種點等，發完為止。

衛生局表示，日前市府加碼，設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，以及於中市機構及社福照顧機構之人員及其受照顧者與洗腎患者等第5類對象，於3月28至5月15日間，於台中市院所或指定地點接種第一、二、三劑新冠疫苗均可領500元現金禮後，將再推出接種第三劑新冠疫苗專屬好康健康福袋1萬份。

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衛生局說明，此次福袋內容涵蓋29家店家提供專屬好康優惠截角、11家店家提供商品優惠券，另外有38家店家，只要出示第三劑接種紀錄即享折扣、優惠或贈品，優惠範圍含括餐飲、住宿、生活用品等，部分為限量贈品，各福袋組合贈品可能有所不同，呼籲民眾早打早領，避免向隅。

衛生局呼籲，統計至25日上午8點為止，台中市已完成614萬0211人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬2293人、全人口涵蓋率87.26%；第二劑接種229萬9505人、涵蓋率81.82%；基礎加強劑接種3萬8121人、涵蓋率1.36%；第三劑(追加劑)接種135萬0292人、涵蓋率48.05%。