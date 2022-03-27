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高鐵通勤族有福了！4月起會員買「回數票」最高送5折車票

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵推出回數票優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

為鼓勵旅客利用大眾運輸，台灣高鐵公司推出回數票限時優惠活動，凡購買回數票、且購票時已登錄會員卡號的旅客，於4/1至6/30活動期間，將可搭乘次數使用完畢者，即可獲贈不限區間之標準車廂對號座電子優惠券一張。

高鐵公司指出，贈送方式依旅客購買回數票之總票價，金額越高、優惠越高，總票價未滿2,200元贈送75折券；介於2,200至5,000元，贈送65折券；超過5,000元則可獲得最高優惠5折券。

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高鐵公司提醒購買回數票的旅客，本次優惠需事先加入高鐵TGo會員，並於購票時同步登錄個人會員號碼，每位會員每月累計最多贈送2張電子優惠券。凡搭乘完畢並於當月符合優惠資格者，高鐵公司將於次月10日將優惠券歸戶到旅客購票時登錄之會員帳號，當天即可使用。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲購買回數票可獲贈優惠車票。（圖／記者李毓康攝）

舉例來說，旅客購買30天、10次的台北-台中回數票，總票價為5,535元，於4/30前搭完第10次，5/10即可獲贈5折電子優惠券，當日即可透過TGo會員網頁或「台灣高鐵」App的TGo會員兌換專區，以5折優惠換購不限區間、車次之標準車廂對號座車票乙張，適用搭乘日至8/31止，車票不限本人使用，惟疏運期間恕不適用。

高鐵回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供二種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折。

二種回數票均可於優惠期限內搭乘任一班次之自由座車廂，是經常往返二地的旅客，搭乘高鐵的最佳選擇。回數票均採「記名制」，限持卡者本人使用。

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