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中國培訓思政教師　統一烏俄戰爭口徑做思想引導

▲▼中國培訓思政教師　統一烏俄戰爭口徑做思想引導。（圖／翻攝微博）

▲網上流傳一張顯示為「『烏克蘭局勢』手拉手集體備課活動」的投影片內容。（圖／翻攝微博）

文／中央社台北26日電

中國山東、浙江和陝西多省，近日要求大專院校至小學的思想政治課教師接受培訓，以把握俄烏戰爭的立場口徑，並做好學生的思想引導工作。培訓指戰事是在西方冷戰思維下，北約東擴所致。

近日網上流傳一份山東省教育廳思政處發布的通知，指為指導思政課教師「準確把握」「俄烏局勢」的原則立場和相關口徑，切實做好學生的思想引導工作，舉辦了相關的「集體備課」活動，要求教師參加。

實際在網上搜尋，包括山東省的濟寧醫學院、泰山科技學院，和浙江省的浙江財經大學和浙江海洋大學近期都舉辦了相關培訓。受訓的不只大專院校教師，山東的東營市第二中學、壽光市世紀小學的思政教師也都參加這項線上課程。這些培訓多半由大專院校的馬克思主義學院主辦。

翻查培訓內容，泰山科技學院官網的訊息指，中國社科院歐洲研究所副所長劉作奎在會中演講時表示，俄烏戰爭是在「西方冷戰思維指導下，由於北約東擴壓縮俄羅斯空間，引發俄羅斯安全焦慮所帶來的歐洲安全結構性問題。」

▲▼中國培訓思政教師　統一烏俄戰爭口徑做思想引導。（圖／翻攝微博）

網上也流傳一張顯示為「『烏克蘭局勢』手拉手集體備課活動」的投影片內容，指俄羅斯出兵烏克蘭是因烏克蘭政治腐敗、民族分裂，過去8年「政府軍和納粹分子」殺害烏東的1.4萬俄羅斯人。又指烏克蘭2014年後做了一系列「非理性」對外政策，仇視俄羅斯。

投影片也宣稱美國是俄烏戰爭的「始作俑者」，激怒俄羅斯發動戰爭，拖垮俄國，控制歐洲，坐收漁利。中央社未能獨立驗證這則投影片的出處。

香港明報今天報導，在陝西舉辦的培訓上，西安電子科技大學人文學院教授夏永林指，俄烏戰爭不能簡單用「正義和非正義作判斷」，「在美國主導的國際秩序，（充斥）霸權傲慢、歇斯底里無公平的環境下，糾結正義與否沒有意義」。

陝西師範大學馬克思主義學院副院長劉力波則指，要主動灌輸符合主流意識形態、符合國家大政方針的思想，「中小學生一旦被帶偏，再要掰回來就不容易了」。

俄烏戰爭爆發至今超過一個月，中國仍試圖宣稱中立，不願譴責和中國「合作沒有止境」的俄羅斯，並批評美國是戰爭的始作俑者。但隨戰事延長，中國網上出現質疑聲浪，認為中國不和發動戰爭的俄羅斯劃清界線，在道德上站不住腳。

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