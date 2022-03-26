普丁恐遭暗殺！推測兇手「全是女性」　可能繼任者身分曝光

▲俄羅斯總統普丁被暗殺的風險越來越高。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

此前有知情人士透露，俄羅斯總統普丁一直很害怕被政敵暗殺，因此在吃飯前會先派人為他試毒，甚至還在2月大動作更換了身邊逾千名工作人員。不過最近有專家表示，克里姆林宮內罷免普丁的聲浪愈發高漲，讓普丁被暗殺的風險也隨之升高，而可能「除掉他」的人很有可能是他家人。

據《每日星報》報導，自烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯就一直有傳言聲稱，克里姆林宮有高官正打算罷免普丁，而俄國聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）則是最有可能接任普丁的人選。不過專家認為，普丁不太可能自願下台，因此他極有可能會落得被暗殺的下場。

澳洲專家佩特羅夫（Leonid Petrov）推測，如果普丁被暗殺的話，那一定是一個和他非常親近的人做的，「我認為，能暗殺得逞的人極有可能會是個女性。也許是他的家人、他的情婦、他的女兒，或是他的前妻，反正至少會是個了解他，可以接近他的人。」

儘管普丁的私生活非常低調，但眾所周知，他和在2013年離婚的前妻普丁娜（Lyudmila Putina）育有2個女兒，她們分別是36歲的瑪利亞（Maria Faassen）和35歲的卡特琳娜（Katerina Tikhonova）。此前有傳聞稱，普丁與情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）育有2個兒子及一對雙胞胎女兒，但相關消息未獲俄方證實。

報導稱，偏執的普丁身邊，24小時都有一群訓練有素的保鏢，而且保鏢被允許殺死任何他們認為對普丁有威脅的人，因此要暗殺普丁其實不是件容易的事。

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