狠心繼父打斷10歲養女門牙　寒流關陽台睡覺不讓進屋...下場曝

▲桃園市周姓男子凌虐僅10歲之繼女，2020年2月間以女童不乖為由，以棍子、皮帶毆打，導致門牙斷裂，甚至在寒流時關在陽台不讓進屋睡覺凌虐。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名周姓男子，涉嫌於2020年2月間，以管教問題先後以徒手、持棍子、皮帶與掃把痛毆等方式，凌虐10歲繼女，不僅把女童的門牙打斷，甚至還在寒流過境時把她關到陽台，睡在冰冷陽台地板過夜，女童後來就醫時被發現全身多處傷痕，醫院通報後周男惡行才曝光。桃園地院法官審理後，依妨害幼童發育罪，判周有期徒刑10月。

檢警調查，周姓男子是10歲女童之繼父，他從2020年2月4日至17日間，在桃園市桃園區住處，以每週2、3次之頻率以徒手、棍子、皮帶、掃把桿子毆打女童，包括臉部、手腳等處，還打斷門牙，甚至在寒流過境時，將其關在陽台不讓進入屋，讓女童直接躺在冰冷的陽台地板睡覺。

更可惡的是，女童受傷時周也未即時帶女兒就診，導致其左側眼眶鈍傷、雙側手肘挫傷、雙側腕部挫傷、雙側手部及手指挫傷、雙側上顎內側門牙斷裂、左耳後挫傷及擦傷等傷害，女童後來被送醫治療時，醫護人員懷疑遭受虐待通報警方處理，才揭露周男惡行。

桃園地院審理時，周男坦承有毆打女童，但其動機、次數則交代不清，法官檢視醫院驗傷報告，女全身新舊傷遍布，經評估高度懷疑有受虐之事實；法官審酌，周男為女童繼父，應基於耐心、細心善盡教養照顧之責任，僅因女童不好管教就動手凌虐，造成對方身心莫大痛苦，考量其犯後坦承，非無悔意，依妨害幼童發育罪，判處有期徒刑10月，還可上訴。

【更多新聞】

►視察家樂福倉儲火場現場 鄭文燦要求業者加速清運

►想承租水利會土地 茶葉罐藏3萬元...男反要付代價5萬

►母在樓下...淫神棍幫少女「清身體」 乘機摸胸強吻下場曝