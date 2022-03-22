飯店大亨支票背書不認帳　找人自首「偽造簽名」筆跡鑑定結果慘了

▲飯店大亨焦治國日前才因不服取締和警衝突挨告，如今又涉嫌誣告他人偽造簽名遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

有飯店大亨之稱的焦治國，2016年為了幫友人陳順源解決債務，在2張共2400萬元支票上背書，事後債主遭焦治國追討票款，焦竟叫陳順源去自首，宣稱支票上的背書是別人偽造簽名，陳順源還真的因此被判刑確定，後來法院送請鑑定筆跡，發現明明就是焦治國親簽，台北地檢署調查22日依誣告罪起訴焦、陳2人。

焦治國以法拍屋起家，曾在台北市中山區、萬華區擁有多家飯店，身價上億，但經營的飯店多次涉及應召女子性交易，2003年被依妨害風化罪判刑3年6個月，還爆出花260萬元找街友頂包入獄，後來東窗事發才入獄服刑，日前又因違規停車和員警發生衝突，吃上妨害公務官司。

這次焦治國涉及案件發生在2016年間，焦治國的友人陳順源為經營公司在外欠債，開了1張1000萬元、1張1400萬元的支票給債主，但債主要求焦治國背書擔保，焦因此在這2張支票上簽名，之後支票遭銀行兌票，債主向法院提告，請求焦治國依背書付款。

沒想到焦治國認為錢不是他欠的，不願認帳，並教唆陳順源去自首，由陳誣指支票上的焦治國簽名，是由後來已經死亡的洪姓男子偽造，陳順源因此被起訴共犯偽造私文書罪，還遭判5個月，得易科罰金，緩刑2年。

全案直到2020年，債主要求焦治國給付票款的民事案件法官，把支票送到調查局鑑定，因「筆畫特徵相同，研判應為同一人(指焦治國)所書」，案件大逆轉，檢察官一方面向法院聲請再審，改判陳順源罪造文書案無罪後，另一方面，另案偵辦，並起訴焦治國和陳順源分別涉嫌教唆誣告、誣告洪姓男子涉刑案。